Likestilling er ikke så vanskelig, men du må ville det

Arbeidet med mangfold handler om å gjøre noe, og ikke basere arbeidet på løse ambisjoner i årsrapporten.

Krav om 50-50 deltakelse fra begge kjønn i interne talentprogram har gjort DNB bedre på likestilling, skriver konsernsjef Kjersti Braathen.

Kjerstin Braathen Konsernsjef i DNB

BT-kommentator Anne Rokkan og kvinnepolitisk leder i Høyre Marte Leirvåg har nylig hatt tankevekkende innlegg i BT om mangfold og like muligheter i arbeidslivet. Leirvåg skriver at vi kan ikke bare snakke om like muligheter lenger, vi må handle. Det er jeg helt enig i.

Financial Times skriver at DNB er på syvendeplass blant 850 europeiske selskaper de måler på mangfoldig lederskap. At vi ligger i europatoppen på mangfoldsledelse, er ikke min fortjeneste. Vi høster fruktene av at tidligere styre og konsernsjef identifiserte og løftet kvinnelige talenter aktivt.

I over ti år har DNB jaktet på kvinnelige talenter internt i organisasjonen og i markedet utenfor banken. Dem er det heldigvis veldig mange av, som Leirvåg så riktig skriver.

Styret satte tidlig målbare og tydelige mål for hvordan vi skulle tiltrekke oss de beste talentene fra begge kjønn. Ledelsen har jobbet med enkle, men effektive, tiltak for å nå disse målene:

1 Mål for kvinneandel på alle ledernivåer I 2008 var andel kvinnelige ledere i DNB på 24 prosent (ledernivå 1-4). Styret satte som mål at tallet skulle være 40 prosent, og i dag er vi omtrent i mål. Vi driver ikke med kvotering i DNB. Det er alltid den beste kandidaten som får jobben. Men vi må erkjenne at vi historisk sett ikke har vært flinke nok til å identifisere og se de beste kandidatene. Sannsynligvis fordi vi ikke har vært observante nok på verdien av et mangfoldig lederskap, og kanskje historisk ansatt ledere med like egenskaper. Det gir åpenbart ikke mest innovasjon, verdiskaping og resultater. Målet på 40 prosent kvinnelige ledere var nødvendig og har vært effektivt for å gjøre DNB til en av bankene i Europa som skaper mest verdi.

2 Aktiv jobbing med etterfølgerplaner Vi bruker mye tid i konsernledelsen på å finne talentene i organisasjonen og legge planer for å utvikle dem videre. Mye av arbeidet skjer i forbindelse med løpende etterfølgerplaner. Vi kartlegger, diskuterer og heier frem talenter som kan fylle lederstillinger som blir ledige. I planene skal det alltid være kandidater av hvert kjønn. Denne øvelsen får frem nye talenter hvert år, og vi ser kandidater med egenskaper som kan bli toppledere om noen år.

3 Rekruttering I mange år har vi hatt som krav at alle lederstillinger som besettes skal ha med en mannlig og en kvinnelig kandidat i finaleheatet. Vi ansetter alltid den beste kandidaten, men å komme til finalen i ansettelsen av en viktig lederstilling kan i seg selv gi selvtillit, utvikling og læring. Både for kandidaten og for oss som organisasjon. Over tid har også dette tiltaket hatt god effekt, og vi har blitt kjent med et bredere og mer mangfoldig utvalg av lederkandidater i banken.

4 Likelønnstiltak Det er dessverre fortsatt analyser som viser at likelønn er et tema i mange bransjer, også i finans. I DNB har det historisk sett vært lønnsforskjeller det har vært vanskelig å finne andre forklaringer på enn kjønn. Prinsippet om lik lønn for likt arbeid er ufravikelig. Derfor hadde vi over flere år en likelønnspott som en del av lønnsoppgjøret. Denne brukte vi til å utjevne lønnsforskjeller mellom kolleger hvor det var vanskelig å finne andre forklaringer enn kjønn.

5 50–50 deltakelse i talentprogrammer De fleste organisasjoner har talentprogrammer for å utvikle og tiltrekke seg talent. I DNB startet vi tidlig med krav om at forretningsområdene nominerte halvparten kvinner og menn til disse programmene. Det samme har vært tilfelle for graduate- og traineeprogrammer. Like muligheter til utvikling, nettverksbygging og muligheter til å vise frem talentene sine er viktig. Økt mangfold i leder- og talentprogrammer, ikke bare på kjønn, har gitt oss bedre ledere og bedre lederskap i DNB.

Selv har jeg aldri opplevd noen hindre ved å være kvinne i min lederkarriere. Jeg har vært heldig, fått og tatt muligheter og hatt ledere som ikke har vurdert kjønn som en viktig parameter. Likevel må vi erkjenne at det ikke er slik overalt, og at en del hindre fortsatt eksisterer. Da trengs det aktive tiltak, for eksempel dem vi har brukt.

Arbeidet med mangfold handler om å gjøre noe, og ikke basere arbeidet på løse ambisjoner i årsrapporten. En organisasjon som jobber aktivt med mangfold, vil over tid tiltrekke seg de beste talentene og sikre utvikling og verdiskaping.