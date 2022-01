La Danmarks plass få plassen sin tilbake

Eit lokk over trafikken på Danmarks plass vil kunne gi innbyggarane tilbake møteplassen dei har blitt lova i over 100 år.

I 2020 lanserte MAD arkitekter og A/STAB nye planar for korleis Danmarks plass kan bli meir som dei gamle forslaga frå Ole Landmark og Ludolf Parr.

Mailiss Solheim-Åkerblom Gruppeleiar for Rødt Bergen.

Magne Hagesæter Bystyrerepresentant for Rødt Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Trafikken på Danmarks plass har skapt problem for luftkvalitet, folkehelse og nabolagstrivsel, i førti år. No er det på tide å kome med tiltak som ryddar opp i kaoset. Difor er Raudt glad for at vi i budsjettavtalen for 2022 har sikra at bystyret i løpet av året skal diskutere den mogelege løysinga med lokk over trafikken på Danmarks plass.

Eit lokk vil seie at vi bygger over vegen, legg trafikken under bakken og slik lagar ein tunnel. Dette er eit tiltak som saman med ein heilskapleg trafikkstrategi skal sikre at Bergen går inn i framtida som ein grønare, tryggare og betre by å bu i – også for alle dei av oss som bur på Danmarks plass.

Allereie i 1919 vart det planlagt ein kvadratisk allmenning på det som då gjekk under namnet Kronstadtorget. «Den nye plassen i søre bydel» skulle vere både eit knutepunkt og ein møteplass for folk. Men den prisvinnande firkanten teikna av arkitektane Landmark og Parr i 1933 vart som kjent aldri meir enn halvvegs bygd.

«Danmarks plass har på mange måtar blitt det motsette av det arkitektane såg for seg», skriv Mailiss Solheim-Åkerblom og Magne Hagesæter.

Det er fleire grunnar til at dette området fortener ein ny giv. Den siste levekårsundersøkinga viser at områda langs Fjøsangerveien – Solheim nord, Solheim sør, Kronstad og Minde – skårar lågt på levekårsindikatorane, og dei to første områda er valt ut for områdesatsingar.

I 2008 vart det gjennomført barnetråkk på Ny-Krohnborg skule, som viste at barna hovudsakleg såg på Danmarks plass som ein barriere og eit utrygt område dei helst vil unngå.

Danmarks plass har på mange måtar blitt det motsette av det arkitektane såg for seg. I førti år har innbyggarane i området blitt svikta. No har bystyret sjansen til å snu opp ned på dette og gi varige positive ringverknadar for heile området.

Eit av bidraga i arkitektkonkurransen om «Den nye plassen i søre bydel» var dette forslaget frå Munthe Bull med namnet «Piazza».

Planen om å legge trafikken på Danmarks plass under lokk har tidlegare gått under namnet Mindetunnelen. Dette skulle bli ein 2,7 kilometer lang tunnel mellom Forum kino og Kristianborgvatnet på Fjøsanger. Eit av spørsmåla som pressar seg fram no, er om eit kortare lokk over Danmarks plass i første omgang er meir realistisk og gjennomførbart.

Det er fleire ting som har skjedd sidan Mindetunnelen vart lagt i skuffen for rundt ti år sidan. Løvstakksida og Kronstad har vore blant områda i Bergen med raskast bustadutbygging, men samstundes med dei lågaste levekårstala, noko som forsterkar behovet for møteplassar som kan skape gode bumiljø.

Vi har også fått erfaringar frå stenginga av Ibsens gate som viser at det er mogeleg å legge om og avgrense biltrafikken i gata utan store problem. Og vi veit no at ei bygging av Ringvei-Øst ikkje vil avlaste Danmarks plass.

Eit fugleperspektiv på den nye trafikkløysinga foreslått av MAD arkitektar og A/STAB i 2020. Bilane går i tunnel under dagens brudekke, og gjennomgangstrafikken går i ein ekstra tunnel påkobla Fløyfjellstunnelen frå Kristianborg.

For oss er det viktig at Danmarks plass blir ein møteplass og eit knutepunkt som speglar innbyggarane sine behov og ikkje blir forma ut av utbyggjarar som først og fremst ser økonomiske mogelegheiter i nytt areal. Difor vil det vere sentralt at innbyggarane blir involvert i utforminga av nye Danmarks plass.

Vi i Raudt vil arbeide vidare for at lokket over Danmarks plass denne gongen blir ein realitet. Det er eit krav som etter vårt syn har modna lenge nok. Vi veit det er mange i byrådspartia som stør kravet, men det er også mange andre vegplanar og byutviklingsprosjekt dette lokket må konkurrere mot.

Difor er det viktig at bebuarane i området no mobiliserer, held saka varm, og ikkje minst bidreg i ordskiftet for å kome med sine synspunkt på korleis dette lokket skal tene sitt formål på best mogeleg måte. Vi gler oss til å høyre kva de meiner!