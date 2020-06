Bokbåten i farlig farvann

For tredje gang etter årtusenskiftet har fylkesadministrasjonen, nå i det nye storfylket, gått inn for å nedlegge en av de mest særpregede kulturinstitusjonene på Vestlandet, bokbåten.

Hvis bokbåten legges ned, vil avgjørelsen bli stående som en skamplett på ryktet til en rekke politiske partier, advarer Gunnar Staalesen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix (arkiv)

Gunnar Staalesen Forfatter

Dette er tydeligvis enda en uheldig konsekvens av fylkessammenslåingen. Sogn og Fjordane lot bokbåten forlise for mange år siden. I Hordaland har den fått seile videre.

Som vanlig brukes det økonomiske argumenter for nedleggingen. Leser man sakspapirene, ser man at fylkesrådmannen og fylkesdirektøren legger et utilbørlig press på kulturadministrasjonen, ved å true med at en opprettholdelse av bokbåtens virksomhet vil «ha vesentlege økonomiske konsekvensar grunna nye behov som medfører ny anbodsprosess, og salderinga av kostnader ved omfordeling av ressursar som i gjeldande budsjett er sett av til andre bibliotekføremål, inkludert lovheimla oppgåver».

I selve forslaget heter det at i stedet for bokbåten «vert det etablert ei tilskotsordning til interkommunale og kommunale tilbud, td bokbussar». Hvis de tilskuddene skulle ha noen effekt, er det mye som taler for at de fort vil komme på samme utgiftsnivå som det bokbåten bruker i dag, og tilbudet forekommer meg å være uten noen politisk bindende konkretisering.

Bokbåten «Epos» har i mange tiår spredt leseglede til barn langs vestlandskysten, som her i Gjelsvik i Sunnfjord i 2013. Foto: Jo Straube (arkiv)

Det innstillingen ikke tar høyde for, er at bokbåten er en kulturinstitusjon som blir lagt merke til, fremhevet og omtalt langt utenfor landets grenser, som et helt unikt kulturtilbud, tilpasset et særpreget kyst- og fjordlandskap. Ikke minst bringer bokbåten bøker og andre kulturtilbud ut til barn og skoleungdom, som ellers ikke ville hatt et slikt tilbud tilgjengelig uten bli fraktet lange veier, i privatbil eller båt.

Bokbåten er et flytende kulturhus som kommer helt frem til der du bor, med plass til innendørs arrangementer, både for barn og voksne, som ingen trang bokbuss noen gang kan erstatte, om det skulle bli bevilget penger til disse. Antallet bokbusser i Hordaland er redusert fra tolv til fire i løpet av årene, noe som ikke lover godt for nyetableringer.

Hvis fylkestinget følger opp denne innstillingen på møtet 9. juni, dokumenterer de i så fall til fulle at de ikke er i stand til å føre en ansvarlig kulturpolitikk, og at det var helt korrekt av regjeringen å beholde ansvaret for de store kulturinstitusjonene på Vestlandet hos departementet og ikke i fylket.

Å legge ned bokbåten er dårlig distriktspolitikk, kulturpolitikk og barnepolitikk. At et flertall i fylkesutvalget, inkludert partier som H, V, Ap, KrF, SV, Sp og MDG, kan innstille til et slikt vedtak, vil bli stående som en skamplett på deres politiske rykte i årevis fremover, om det blir vedtatt.