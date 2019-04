En bortkastet stemme

DEBATT: Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger har engasjement for bompenger. Resten mangler det på.

HALVHJERTET: Jeg har lest litt i programmet til denne folkeaksjonen, og det ser ut som om arbeidsgruppen har lest alle andre partiers programmer, plukket ut de beste karamellene og satt det sammen til et partiprogram som ser akseptabelt ut, skriver Einar Selbu.

Bil som fremkomstmiddel til og fra jobb i bynære strøk begynner å bli avleggs, og det er på høy tid. Vi kan mislike det, men etter årtier med matpakken som eneste passasjer, sier det seg selv at vi ikke bare kan satse på nye veier for å gi plass til enda flere matpakker.

Til tross for at vi har hatt et Frp som har slått seg opp på å si de er imot bompenger, ser det ut til at enda et parti har tenkt å forsøke samme taktikk. Nå tviler jeg ikke på at menneskene bak «Folkeaksjonen Nei til mer bompenger» har et mer ekte engasjement mot bompenger, men spørsmålet er om de kan gjøre noe med bompengene, om de skulle komme i posisjon.

Jeg har lest litt i programmet til denne folkeaksjonen, og det ser ut som om arbeidsgruppen har lest alle andre partiers programmer, plukket ut de beste karamellene og satt det sammen til et partiprogram som ser akseptabelt ut.

Folkeaksjonen er ikke bare mot bompenger – de er også for gode kollektive løsninger, helst digitale og mobile. I Bergen er de også motstandere av bybane over Bryggen. Det som preger partiets frontfigurer er likevel at de kun snakker høyt om bompenger. Da skjønner vi at dette er et særinteresseparti fremfor noen.

Jeg leste Trym Aafløys debattinnlegg 6. april i BT. Han har noen poenger, blant annet mener jeg den siste bomutvidelsen aldri skulle vært gjennomført, fordi den legger begrensninger på folks mobilitet. At vi må på arbeid og hjem igjen, er nå en ting, men det er alt det som skjer på fritiden med barn og unge som vi foreldre må være en del av.

Dessverre ser det ut til at noen litt for utålmodige politikere har strukket strikken litt for langt denne gangen. Det er en grense for når folk blir så irriterte at de kan gi sin stemme til det ellers så intetsigende, nye partiet.

Innlegget er for øvrig preget av konspirasjonsteoretiske utsagn om «de onde mot de gode», der han selv og sitt parti selvsagt er de gode. De styrende – byrådet, med andre ord – er bare onde, og ønsker kun å gjøre livet mest mulig surt for kommunens befolkning.

Byrådet skal bestemme hvor du skal bo og hvor lang reisetiden til arbeid skal være. Men Folkeaksjonen ser selvsagt helt bort fra at bompenger skal finansiere videre utbygging av bybane og gode kollektive løsninger, som jo er poenget med det hele.

Den billige retorikken Trym Aafløy velger å presentere sitt parti med, er en hån mot potensielle velgere. Er det noe galt i Anna Elise Trytis utsagn om at folk vil miste lysten til å kjøre bil? Personlig mistet jeg lysten til det for mange år siden, men bilen var et nødvendig onde til, fra og noen ganger i jobben. Nå bruker jeg bena, tar toget, bybane og buss før jeg er på arbeid.

Det jeg har oppdaget når jeg en sjelden gang kjører, er at det er blitt mye bedre plass på veiene. Det er blitt færre biler, og trafikken flyter mye bedre for dem som fremdeles må bruke bil. Det betyr vel at byrådets politiske mål er på vei til å bli nådd?

Høyre har slengt ut et forslag om billigere bom for lavtlønnede, men aner ikke hvordan de skal få det til i praksis. Det er vel mest et desperat forsøk på å bli populær igjen. Jeg tror likevel dagens byråd må finne på noe smart, slik at bompengebelastningen ikke legger for store begrensninger på folks mobilitet i fritiden.

Så må folk spørre seg hvor mye vits det er å stemme på Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. Tror man at bompengene vil bli reversert uten en Høyre-regjering som er villig til å finansiere en større del av kollektivnettet med blant annet bybane? Hva får man med på kjøpet om man stemmer på dem – halvtyggede karameller eller ingenting?

For meg vil det i alle fall være meningsløst å stemme på et parti som har så små vyer at alt begrenser seg til mindre bompenger. Det er etter min mening en bortkastet stemme, selv om den blir levert bare som en protest.

Jeg vil stemme på et parti som har en helhetlig politikk, og som har en langsiktig plan for hvordan man skal skape en kommune folk vil foretrekke. Der har dagens byråd vist seg verdig ved en rekke helsefremmende tiltak.

