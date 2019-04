«Du må velge teknologi»

Vi trenger både teknologer og økonomer for å bygge store og sterke norske vekstbedrifter.

KARRIERERÅD: Forretningsperspektivet kommer fort i bakgrunnen når rådene til de unge gis, skriver styreleder ved NHH, Kari Olrud Moen. Bildet er fra karrieredagen i Grieghallen i 2013. Foto: Jørgen Kvalsvik

Kari Olrud Moen styreleder Norges Handelshøyskole (NHH)

Om lag 150 000 ungdommer søker nå høyere utdanning, en av de store beslutningene i livet. Mange blir rådet til å velge teknologi.

Det er ikke tvil om at Norge trenger skarpe hjerner til å utvikle teknologi, men morgendagens arbeidsmarked har også stort behov for personer som forstår og kan utnytte teknologiske muligheter forretningsmessig. Det er avgjørende for å nå selskapers mål og for å skape verdi for samfunnet.

Forretningsperspektivet kommer fort i bakgrunnen når rådene til de unge gis. Gjennom mange år i finanssektoren har jeg erfart at solide økonomiske vurderinger og sterk ledelse er avgjørende for å gjennomføre vellykkede teknologi- og digitaliseringsendringer. Det er derfor svært mange gode grunner til å velge økonomi som retning. Her er tre av dem:

1. Forretning er teknologi

De siste 10–15 årene har det skjedd dramatiske endringer i svært mange bransjer, inkludert bank og finans. Teknologi har gått fra å støtte forretningen til å være midt i forretningen, eller til og med være selve forretningen. Dette så jeg selv på nært hold i DNB fra 2006–2017. I takt med en akselererende teknologisk utvikling, ble IT-funksjonen gradvis transformert fra «triviell» driftsstøtte til noe av det mest etterspurte og sentrale i organisasjonen – ikke minst for DNBs forretningsmessige utvikling. IT-folket i DNB har gjort en lang reise fra perifer lokasjon på Løren, til den gjeveste etasjen i Bjørvika med «Digital Floor».

En forbilledlig blanding av teknologi og forretning, og med en egen «fødeavdeling» for prosjekter som Vipps. DNBs nyere historie illustrerer betydningen av teknologiens rolle i økonomien generelt, men like mye forteller den om viktigheten av å forstå hvilke forretningsmessige muligheter teknologi kan utløse i samspillet mellom tekniske og kommersielle disipliner.

2. Teknologi kan være svaret, men hva er spørsmålet?

Imponerende mennesker skaper nye og bærekraftige forretningsmodeller og snur opp ned på bransjer og etablerte sannheter. Noen av de gründerne som markerer seg sterkest i Norge for tiden er ikke teknologer, men økonomer.

Andreas Thorsheim og Otovo er på god vei ut i Europa med sine solceller. På et NHH-alumni arrangement i høst fortalte Thorsheim hvordan han hadde brukt sin økonomiske utdannelse som en base til å bli «teknologileder», og hvordan analyser av kostnadsstrukturer var sentralt i unnfangelsen av Otovo.

Sigrun Syverud utviklet sammen med gode kolleger, klesdelingsplattformen Fjong, med utgangspunkt i spørsmålet: Hva skal jeg ha på meg i dag? Her var det ikke teknologien, men snarere innsikten rundt selve problemet som er sentral for unnfangelsen. Kundeinnsikten, en skalerbar forretningsmodell og en organisasjon med gjennomføringsevne vil være avgjørende for verdien av Fjongs teknologisk plattform.

Cilia Holmes-Indahl, ny administrerende direktør for investeringsfondet Nordic Impact, er et annet godt eksempel. Hun kombinerer tung økonomikompetanse og teknologiforståelse med lidenskapen for bærekraft. Som ansvarlig for et investeringsfond, vil hun gjøre en forskjell ved å sørge for kapital til unge, ofte teknologibaserte selskaper.

3. Teknologi blir ikke lønnsom forretning av seg selv

Lang er listen av gode ideer og nystartede selskaper som aldri blir til noe mer. Kanskje fordi ideen er for dårlig i utgangspunktet, men i de fleste tilfeller fordi det sviktet i de viktige stegene i den aller første fasen: riktig markedstiming, å få salg til de første kundene, å treffe riktig på pris, ha styring på kostnadene, hente penger hos krevende investorer, skalere og bygge en bedrift.

Den ene kompetansen er avhengig av den andre for å gå fra idé til lansering og skalering for en ny startup, eller for digital transformasjon i en stor bedrift.

Akkurat som Birkeland & Eyde og Jobs & Wozniak var komplementære radarpar, trenger vi både teknologer og økonomer fremover for å bygge store og sterke norske vekstbedrifter. Å utvikle teknologi og å jobbe forretningsmessig med teknologi er to ulike, og like viktige roller.

