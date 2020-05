Den tøffe koronatiden

I-landsproblemer er også problemer.

Hverdagen med hjemmekontor kan være utfordrende nok, mener Merethe Svanevik Frøyen. Foto: Privat

Merethe Svanevik Frøyen Bergen

De siste månedene har jeg hatt det ganske slitsomt. Det har vært krevende å gå i mine sko. Eller sko og sko, fru Blom, jeg har jo knapt vært utenfor en dør siden 12. mars.

Og der har vi det første problemet.

Etter måneder med hjemmekontor, er sokkeskuffen min mildt sagt slunken. Jeg sliter ut sokker som aldri før, det går med minst et par i uken, som følge av at jeg går hjemme og trakker hver eneste dag.

I helgen må jeg derfor bruke fritiden på å gå ut og handle inn mange nye par med sokker.

Dette er både tidkrevende og kostnadskrevende, men får jeg noe igjen fra arbeidsgiver? Nei, ingenting, ikke klesgodtgjørelse og ikke overtidsbetaling.

Det er heller ingen kontantstøtte fra regjeringen å hente, det har jeg sjekket.

Nei, ekstrabelastningen jeg har fått som følge av koronasituasjonen, er det forventet at jeg skal bære byrden av selv. Det er ingen hjelp å få.

Jeg har altså hatt hjemmekontor i over to måneder, og tro meg, det er veldig slitsomt. Det aller mest krevende er alle disse Zoom-møtene jeg må delta på. Jeg arbeider stort sett med joggebuksen på og bustete hår.

Men så, nesten daglig, må jeg stille på disse uendelige videomøtene, smilende og fresh foran kamera, med nystelt hår og sminken på plass.

For hver dag som går, blir dette mer og mer krevende. Håret som i starten var nystelt og fint, med både volum og bølger, blir nå i beste fall satt opp i en topp på hodet. Sminken som før besto av både foundation og maskara, er redusert til en kjapp tannpuss og litt vann i ansiktet, for å i det miste bli kvitt søvnen i øyekroken.

Rene klær må man også ha på, i det minste på overkroppen. Også der har jeg begynt å slurve. En liten kaffeflekk på genseren er ikke lenger så nøye, den vises jo knapt gjennom skjermen uansett.

Jeg nærmer meg et bristepunkt, alle disse kravene begynner å bli for mye for meg. Før siste Zoom-møte var det faktisk så vidt jeg orket å løpe på rommet og ta på meg en bh. En så enkel ting har over tid vokst til en stor og krevende oppgave, som jeg nå knapt orker å utføre.

Kjenner jeg meg selv rett, er det bare et spørsmål om tid før bh-en også ryker.

Og nå som jeg akkurat har klart å venne meg til hjemmekontortilværelsen, og slått meg til ro med at det er slik livet er blitt, begynner sjefen å snakke om at jeg snart skal tilbake på kontoret. Jeg skal altså bli nødt til å fysisk møte på kontoret, nyvasket og fresh, med rene klær og alt som hører til.

Da gikk jeg helt i kjelleren. Det får da være grenser for hva sjefen kan forvente av meg!

I denne krevende situasjonen, treffer det meg som et slag i ansiktet når det på Facebook dukker opp den ene velmenende artikkelen etter den andre, om hvordan jeg skal få tiden til å gå i disse koronatider. Artikler som forteller meg om alt jeg kan gjøre nå som jeg er hjemme og har så god tid, om alle Netflix-seriene jeg kan se og alle oppussingsprosjektene jeg kan begynne på.

Nei, jeg kan faktisk ikke det, for jeg har ikke tid! Det er nemlig ikke alle som er så heldig å bli permittert i disse dager, og jeg kunne ønske at vi ikke-permitterte fikk litt mer forståelse for det.

I tillegg til alt det koronarelaterte, har jeg andre problemer å stri med. I forrige uke toppet det seg da jeg hadde bestilt to flotte, hvite solcelledrevne utelamper, som skulle lyse stilrent på terrassen og det nye bedet med hvit dekorstein.

Lampene kom på plass, og gleden var stor. Men hva skjer? Lampene kjører full disko med lys i alle farger utover hele nabolaget. Ikke er lampene synkroniserte, heller. Hver kveld er det et diskoshow man knapt har sett maken til i Bergen, på min terrasse.

Jeg har gjentatte ganger stilt lampene inn på hvitt lys, men de har ikke før slått seg på, før diskoshowet er i full gang igjen. Jeg er så flau, alle naboene ser dette hver kveld, gudene må vite hva de tenker.

At jeg skal måtte takle dette i tillegg til korona, er kraftig urettferdig. Men med hevet hode blant blinkende diskolys, sier jeg til meg selv at jeg er sterk, at dette skal jeg klare å stå i.

Det er altså ikke slik at jeg, bare fordi jeg ikke har mistet jobben, er blitt permittert eller syk av korona, har det helt problemfritt i disse dager. Det håper jeg flere forstår nå.

Men kjenner jeg folk rett, vil de bare le. I-lands problemer vil sikkert mange kalle det, men i-landsproblemer er også problemer.

En kjent forfatter skrev noen ord som jeg synes passer perfekt i denne anledning: Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!