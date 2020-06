Vi lever i et måkehelvete

Man må begynne å lure på om det har rablet for folk som kan forsvare dette.

Inngangen til Parkveien 9 er for tiden stengt av Måsemor. Foto: Rune Sævig 8arkiv)

Debattinnlegg

Svein Ove Bjørnestad Nygårdshøyden

Vi lever i et måkehelvete i denne byen. Det har blitt et helt usannsynlig antall i bykjernen av fugl som ikke har noen naturlig plass her.

Nå har de dessverre fortrengt stort sett alt av det vi tidligere hadde som «naturlige» byfugler.

Måkene er aggressive og direkte farlige, spesielt nå i hekketiden. De griser og lager et spetakkel, som langt overgår desibelkravet i boligstrøk.

Fra mitt eget leilighetsvindu ser jeg rett bort på kafeen på Studentsenteret, hvor uteserveringen er godt besøkt når været er bra.

Her fråtser måker i matrester og avfall. De stuper gjerne rett ned i maten til folk, og vi kan ikke lengre grille ute på grunn av måkene.

Svein Ove Bjørnestad Foto: Privat

Universitetet i Bergen (UiB) fungerer som den store utklekkingsanstalten for disse fuglene, med sine mange bygg på Nygårdshøyden.

Spesielt det svære taket på Realfagbygget har mange reir, og UiB trer til med eget personell for å redde måkeunger som måtte falle ut av reirene før tiden.

Nå tillater de også at måkene får legge reir og blokkere inngangspartiet på et av praktbyggene i Parkveien.

Man må begynne å lure på om det har rablet for folk som kan forsvare dette.