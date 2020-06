Kapitalistenes forsøpling av byrommet må̊ stoppes

Fredag kom Ryde til Bergen og slengte fra seg et sted mellom 350 og 500 el-løpehjul uten noen som helst tillatelse fra kommunen eller andre eventuelle grunneiere.

Debattinnlegg

Marcos Amano Vara til bystyret for Bergen SV

Urinering på offentlig sted resulterer i 4000 kroner i bot om voldsmakten ser deg. Lar du boss og skrot ligge og flyte utenfor huset ditt, vanker det fort gebyr – men å slenge fra seg drit med hjul på rundt kring i byen og tjene penger på hodeløs skjending av allmenningen skal liksom være greit?

Ryde har ingen tillatelse til å drive næringsvirksomhet i form av utleie av el-løpehjul på offentlig grunn.

Når Ryde får beskjed fra byråd Thor Haakon Bakke (MDG) om at deres usosiale atferd er uønsket i en sivilisert by som Bergen, trekker de bare lett på skuldrene med et «sees i tingretten», slik de har gjort blant annet i Trondheim. Mangelfull regulering gir den frekke og freidige rett til å misbruke allmenningen på fellesskapets regning.

Arrogant kapitalistpøbel som tar seg til rette i byen vår på denne måten kan ikke aksepteres, og det er på tide at både Roger Valhammer og Thor Haakon Bakke tar av seg silkehanskene og tar i bruk eller skaffer harde nok virkemidler til å sette en stopp for hensynsløsheten.

At Ryde eller et annet selskap med tilsvarende forretningsmodell kom til å forsøke seg også̊ på Bergen, burde ikke komme som en overraskelse på noen. Byrådet burde derfor allerede ha en plan klar for hvordan Bergen skal stoppe dette.

I utgangspunktet burde politivedtektenes §§ 3 og 6 være tilstrekkelig til å slå fast at det Ryde driver med ikke er lov i Bergen. Politivedtektene for Bergen forbyr næringsvirksomhet på offentlig grunn uten kommunens tillatelse, likeledes er hensettelse av ting som kan være til hinder for ferdselen forbudt. Heller enn å bidra til bedret mobilitet, er Ryde aktivt med på å hindre mobilitet for personer i rullestol, med barnevogn eller synshemninger.

Dritten bør dermed umiddelbart samles inn, deponeres på egnet sted og forsøpleren, som i dette tilfellet er særs enkel å identifisere, utstedes et passende gebyr pr. enhet hensatt på offentlig grunn. Om politivedtektene ikke gir tilstrekkelig lovhjemmel, må̊ byrådet snarest sørge for å skaffe byen hjemmel.

Vi kan ikke akseptere lovløs villvest kapitalisme i byen vår, der hvem som helst skal kunne slenge fra seg hva som helst hvor som helst, og gjøre byen ufremkommelig for blinde og svaksynte.

Mulig kollektive el-løpehjul kan ha en plass i en fremtidig mobilitetsstrategi for Bergen, selv om jeg ikke helt ser nytten av et fremkomstmiddel for korte distanser som i all hovedsak egner seg for personer med relativt velfungerende lemmer.

Uansett, nån slags jävla ordning måste det väl ändå vara, skal Bergen ha kollektive el-løpehjul må̊ parkeringsplasser defineres, og bruken reguleres, fremkomstmidler som ferdes i hastigheter opp imot 20 km/t har ingenting å gjøre verken på fortau, plasser eller allmenninger.