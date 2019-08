Derfor må cannabis forbli ulovlig

DEBATT: Erfaringer fra USA og Canada viser at det illegale markedet lever i beste velgående, på tross av legaliseringen.

UMULIG: Erfaringene fra USA og Canada viser at det ikke ser ut til å være mulig å utkonkurrere de kriminelle i cannabis-salg, skriver Øystein Schjetne. NTB Scanpix

Øystein Schjetne Styreleder i Stiftelsen Golden Colombia og redaktør i Cocaine.no

August Simonsen, bystyrekandidat for Venstre, tar feil når han i innlegget «Tre viktige grunner til å kutte forbudet mot cannabis» hevder at regulering av cannabis vil slå beinet under narkotikakarteller i Latin-Amerika, Afrika og Asia.

Disse kartellene driver i all hovedsak med tyngre stoffer som heroin og kokain. Verdens cannabisbrukere forsynes hovedsakelig med varer produsert nasjonalt, eller i nabolandene. Det finnes riktignok unntak.

Marokko er en viktig leverandør av hasj til Europa, og det er et vanlig anslag at cannabiseksport til USA frem til nylig har utgjort rundt en fjerdedel av de mexicanske kartellenes inntekter.

Denne eksporten har krympet etter legaliseringen i flere amerikanske delstater. Men kartellene har erstattet det tapte markedet med en storstilt satsing på metamfetamin, heroin og fentanyl.

Denne økte flommen av enda farligere stoffer over grensen har dermed bidratt til å forverre den katastrofale overdoseepidemien i USA. I Mexico skal omstruktureringen ha ført til at drapsraten har skutt i været de siste årene.

Dessuten viser erfaringene fra USA og Canada så langt at det ikke ser ut til å være mulig å utkonkurrere de kriminelle i cannabis-salg. Store deler av markedet forblir illegalt.

I Los Angeles er det ifølge CNBC 186 legale butikker, mens politiet anslår at det i tillegg er 259 illegale. De illegale butikkene blir regelmessig stengt av politiet, men 55 prosent av dem åpner igjen innen en uke.

Canada, som legaliserte cannabis i fjor høst, opplever det samme. I Toronto i forrige uke ble en illegal kjede på fire butikker, som det har blitt tatt ut 70 tiltaler mot det siste halvåret, stengt – bare for åpne opp igjen timer seinere.

Disse problemene oppstår altså på tross av at det dreier seg om markeder med svært lave avgiftsnivåer. California krever inn vel 45 prosent i totale avgifter på cannabis. Det totale avgiftsnivået på sigaretter i Norge er til sammenlikning om lag 150 prosent.

I disse legaliserte markedene er kravet fra de legale aktørene nå unisont: Myndighetene må eliminere, eller sterkt redusere avgifter og salgs- og produktbegrensninger. Dette vil nok kunne gjøre de legale produktene konkurransedyktige etter hvert som reguleringene fjernes.

Da står man i så fall igjen med bedre tilgjengelighet, rimeligere produkter og sosial aksept.

Publisert 3. august 2019 22:03