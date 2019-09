Åsanes fremtid er helt avhengig av Bybanen

Jeg synes det er korttenkt at mange bare tenker på bompenger.

NEDGANG I BILTRAFIKK: Vi ser at det har vært en nedgang i biltrafikken til tross for befolkningsøkningen. Dette tror jeg også vil skje i Åsane hvis vi får bybane, skriver innsender. Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Anne Madelen Hole Fjeldstad Skoleelev, Åsane.

Jeg er født og oppvokst i Åsane. Ønsker jeg å bo her når jeg flytter hjemmefra? Absolutt ikke. Ikke slik Åsane ser ut nå. Fortsetter utviklingen som i dag ser jeg for meg at Åsane om ti år har flere veier, bredere parkeringsplasser, flere blokker, lengre køer og større kjøpesenter.

Jeg ønsker meg et Åsane med nydelige, grønne parker, lange og flotte sykkelveier og koselige steder hvor man kan samles og bare henge. Jeg vil at min generasjon skal ha lyst til å møtes og være sammen i vår egen bydel og spør meg selv hvordan vi skal få dette til.

Det første jeg mener vi må gjøre er å redusere biltrafikken og legge til rette for gående og syklende. Åsane sin fremtid er helt avhengig av Bybanen, og jeg ønsker at flere skal innse hvor mye den har å si for at vi skal få en mer moderne bydel.

KOLLEKTIV: Med bybane til Åsane vil færre kjøre bil, tror Anne Madelen Hole Fjeldstad (16). Privat

Hvis jeg i dag ønsker å dra til sentrum, tar jeg enten 3'er-bussen eller 4'er-bussen. Det er stor sjanse for at de er fulle. Vi får sjelden sitteplass og står tett i tett i midtgangen. De er også nesten alltid forsinket på grunn av trafikken i Åsane nord. Skal jeg for eksempel rekke en film på kino, må jeg passe på å ta bussen i god tid. Det er enda verre når jeg skal hjem igjen.

Jeg har læreplass som helsefagarbeider i Bergen kommune og er ferdig på jobb klokken 15, da tar jeg bussen fra Åsane terminal til Hylkje. Jeg står nesten alltid i kø på vei hjem fra jobb. Det er ekstremt mye trafikk i området og på grunn av at alle bilene skal få plass, er sentrum i Åsane mer som en stor parkeringsplass.

Jeg tror at Bybanen vil løse mye. Den vil alltid være presis og går også oftere. Den har plass til mange flere enn det bussene klarer å ta unna. Bybanen vil også trekke Åsane og sentrum nærmere, da tror jeg at flere kommer til å trives med å bo her.

Hvis folk i fremtiden kan velge Bybanen istedenfor å kjøre trenger vi ikke å lage flere veier og parkeringsplasser. Vi får bedre plass til boliger, barnehager, sykehjem, skoler, parker og mye mer. Bybanen vil bidra til en mer kollektivbasert byutvikling, bare se til utbyggingen mot Lagunen og Flesland.

Innen 2030 har Norge forpliktet seg til å nå FNs bærekraftsmål. Det mest åpenbare argumentet for Bybanen er at den er miljøvennlig.

I dagens samfunn bør miljøet ha det største fokuset. Vi må spørre oss hvordan vi kan bidra for å nå bærekraftsmålene? Vi vet at Bybanen er et miljøvennlig alternativ og derfor bør vi klare å få bygget den ut til Åsane så fort som mulig.

Vi har allerede sett at i Fana kjører folk mindre og velger kollektivløsninger. Som et resultat av bybane i Bergen har det vært en kraftig økning i kollektivtrafikken fra 2008–2014. Vi ser også at det har vært en nedgang i biltrafikken til tross for befolkningsøkningen.

Dette tror jeg også vil skje i Åsane hvis vi får bybane, og bidra til reduksjon av CO₂–utslippene. Jeg synes det er korttenkt at mange folk bare tenker på bompenger når det finnes så mange viktigere saker å engasjere seg i.

Bybanen er ikke svaret på alt, men den er starten på en miljøvennlig og lys fremtid for Åsane. En start på en positiv utvikling som gjør at Åsane blir et sted hvor meg og min generasjon ønsker å starte en familie og bli gamle i. Det er jo egentlig det jeg vil.

