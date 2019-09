Tom skremselspropaganda fra MDG

Miljøpartiet de Grønne er mer opptatt av å spre skremselspropaganda enn å komme med løsninger. Slik klarer vi ikke å løse klimakrisen.

FREMTIDEN: Utvikling av flytende havvind, som her ved Equinors Hywind-anlegg i Skottland, kan bli en enorm energiressurs, skriver innleggssenderne. Øyvind Gravås / Equinor, NTB scanpix

Mille Christensen, leder i Hordaland Unge Høyre og Emma Erlandsen, leder i Bergen Unge Høyre.

Det er helt riktig at det krever handlekraftige politikere for å løse vår tids største utfordring. Likevel er det ikke en debatt om man er «for» eller «mot» klimaet, som MDGs representanter prøver å få det til å handle om. For det grønne skiftet er allerede i gang, og uten et reelt alternativ kan man ikke legge ned norsk olje- og gassnæring innen 2032.

Det vil ikke føre til at vi sender flere hundretusener ut i arbeidsløshet, og det vil heller ikke redusere de internasjonale utslippene nok. Så lenge industrien og transportsektoren går på ikke-fornybare kilder, vil det fremdeles være behov for både olje og gass. Derfor er det viktig å skape en grønn omstilling, og dette er regjeringen allerede i gang med.

INNSENDERNE: Emma Erlandsen (til venstre) og Mille Christensen. Fredrik Mohn / Privat

Regjeringen har satt i gang tidenes satsing på havvind, og ga gjennom Enova, nylig Equinor 2,3 milliarder kroner for å utvikle det videre. Flytende havvind kan bli en enorm energiressurs om vi lykkes i å redusere kostnadene slik at flytende vind på sikt blir konkurransedyktig med andre energikilder. Dette er et eksempel på at kompetansen som er i olje- og gassektoren er en del av klimaløsningen for fremtiden.

Det trengs mer samarbeid med EU. Det finnes ingen større drivkraft for et bedre klima enn EU, for mens stormaktene som USA, Russland, Kina og Brasil senker sine klimakrav, øker EU sine. EU har kuttet sine utslipp med 24 prosent og ønsker nå å kutte sine utslipp med 45 prosent innen 2030, det opprinnelige målet var 40 prosent. De skrur opp sine egne ambisjoner. Alle som har et engasjement for klimasaken, burde også se og skjønne hvor fremtidens klimapolitikk utvikles.

Statsministeren meddelte i talen til FN at Havpanelet, som ble skapt etter initiativ fra nettopp henne, hadde kommet frem til at en bærekraftig havøkonomi kan stå for 21 prosent av klimakuttene som trengs fremover.

MDGs representanter må gjerne kalle dette for uviktig tang og tare, men for å nå klimamålet er det vi trenger nettopp slike tiltak som flere land kan være med på! Norge klarer ikke å løse hele verdens klimakrise alene, og det er nødvendig å lansere og realisere løsninger som er både realistiske og effektive.

Vi kan være enige om én ting: Norske politikere har ikke gjort nok. Men klima- og miljøpolitikk handler om mer enn skremselspropaganda og andre tiltak enn å strupe norsk olje- og gassproduksjon innen 2032. Skal vi klare å kutte våre utslipp nok må det bli dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlig.

Vi må fortsette satsingen på havvind, en grønnere transportnæring og mer internasjonalt samarbeid. Vi skal klare å løse klimakrisen og det klarer vi med Høyre i regjering.

