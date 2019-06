Askøy fortjener bedre

ASKØY: Blind partipolitikk virke mot sin hensikt i et kommunestyre, mener Askøyværing og Venstre-medlem Helge Eriksen. byoutline Privat

Helge Eriksen Kleppestø

Askøy kommune og dens innbyggere har vært gjennom en høst og vår som har satt oss på norgeskartet i dobbelt forstand. Det har vært endeløse diskusjoner om budsjetter og hvem som har ansvaret for den mildt sagt uklare økonomiske fremtiden Askøy går i møte.

Som om ikke det er nok, har de siste hendelser med vannforsyningen til alt overmål også påkalt nasjonal oppmerksomhet.

Er det tilfeldigheter eller er det et tegn på et underliggende og langt mer alvorlig fenomen?

Er Askøy kommunestyre blitt en arena for formålsløse partimarkeringer og enkeltrepresentanters behov for oppmerksomhet, mer enn et forum som skal finne de beste løsningene for innbyggerne?

Demokratiske valg er viktig og partiene spiller en viktig rolle når det gjelder sammensetningen av vår nasjonalforsamling, men kan blind partipolitikk virke mot sin hensikt i et kommunestyre.

I forkant av siste kommunevalg oppsto Askøylisten med Bård Espelid i spissen. Til tross for dårlige målinger i det siste, har de utviklet en pragmatisk, men klart formålstjenlig politikk for nettopp hele Askøy.

Jeg har tro på at Askøylisten kan finne gode løsninger fremover, og at de gjennom et konstruktivt samarbeid i begge retninger kan ta ned det ødeleggende, nærmest lammende konfliktnivået mellom de største partiene. Askøylisten var også tidlig ute med å varsle de nødvendige investeringene som må til for å sikre god og stabil vannforsyning.

Vi trenger nå mer enn noensinne samlende og brobyggende kandidater som kan vise vei de neste fire årene. Folk må tenke personlige egenskaper hos kandidatene, ikke partitilhørighet.

Askøy fortjener bedre enn det vi har opplevd i det siste.

Publisert 26. juni 2019 17:51

