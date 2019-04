Trenger ikke EU energien vi selger?

MAKT: Nesten alle EU-landene importerer energi. Jeg forstår ikke hvorfor Norge ikke bruker den makten det har i energisammenheng når avtaler skal forhandles, skriver innsender. Foto: Yves Herman / X00380

Svein-Atle Engeseth Frekhaug

Publisert: Publisert 25. april 2019 14:00







Jan Brøgger, leder i Årstad Høyre, skriver i BT 13.04 at EØS-motstanden i Bergen er skadelig, og kommer med de vanlige skremslene om at vi ikke er med i Europa om vi kvitter oss med EØS-avtalen.

Jeg lurer på hvordan vi i hele tatt kunne gå med på denne åpne og ensidige avtalen. Jeg tror ikke noen i 1992 kunne se for seg hvor omfattende den er blitt. Mer enn 11.000 regler og forskrifter har denne avtalen gitt oss. EU- og EØS-tilhengerne argumenterer som om salg av olje, gass og fisk til EU skjer kun fordi vi er med i EØS.

Trenger ikke EU energien vi selger? Nesten alle EU-landene importerer energi. Skal de slutte å spise fisk om vi går ut av EØS? Jeg forstår ikke hvorfor Norge ikke bruker den makten det har i energisammenheng når avtaler skal forhandles.

Brøgger skriver også om Acer-avtalen. Igjen er holdningen at vi står med lua i hånden og må være takknemlig for at EU vil kjøpe vår energi. Hva er det som gjør at Brøgger synes at Norge, som eksporterer 20 ganger så mye energi som det bruker, skal ha sammenfallende interesser med energiimporterende land?

Hele innlegget bærer preg av at vi må være takknemlig for at EU vil handle med oss. Han skriver: «Når vi en dag har fått bygget ut vår rene havvind, må vi i alle fall ha åpne linjer til Europa». Bygger vi havvind for at vi trenger det? Er ikke argumentet nettopp at det er EU som trenger energien?

Brøgger skriver også at EUs ambassadør til Norge har vært på besøk, og at han sier at Europa trenger mer samarbeid. Ja vel, men det må gå an uten ensidige og altomfattende avtaler. Jeg vil anbefale Jan Brøgger å legge vekk husmannsånden i møte med EU.

