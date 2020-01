Holocaustdagen er fremdeles relevant

Vi må tørre å åpne for uenighet og la elever diskutere det som er kontroversielt i samfunnet i dag.

Publisert: Nå nettopp

Debattinnlegg

Marita Nygård, rådgiver og Julie Ane Ødegaard Borge, undervisningsleder, Raftostiftelsen

I dag er det 75 år siden frigjøringen av konsentrasjons- og dødsleiren Auschwitz. Dagen markeres som den internasjonale Holocaustdagen, til minne om de 6 millioner jødene som ble systematisk utryddet under det som i ettertid er kjent som Holocaust.

Markeringen av dagen, og minnet om fortiden, skal bidra i arbeidet mot antisemittisme, rasisme, fremmedgjøring og hatprat. Men lystenning og musikk gir ikke de verktøyene vi trenger for å stå imot mekanismene og strukturene som la til rette for at Holocaust kunne skje.

Å minnes Holocaust har en egenverdi. Det er en del av verdens, og særlig Europas, kollektive fortid, og har vært med på å forme det samfunnet vi lever i – på godt og vondt. Det må vi ikke miste av syne.

Holocaustdagen gir oss muligheten til å rette blikket mot egen samtid, og mot de mekanismene som i dag bidrar til å skape splid mellom grupper og samfunn. Med Holocaustdagen som bakteppe har Raftostiftelsen denne uken undervist 540 elever i 9. klasse på Espeland fangeleir.

Hvordan ser fordommer og stereotypier ut i vår tid? Hvordan blir man påvirket av en debatt som til stadighet forsøker definere hva det vil si å være norsk, og som på den måten ekskluderer store deler av befolkningen? Hvem er det som blir påvirket av dette?

F.v. Julie Ane Ødegaard Borge og Marita Nygård Foto: Hans Jørgen Brun

Forskning på formidling om Holocaust viser at det ofte er budskapene om at «vi må aldri glemme» og «dette må aldri skje igjen» elevene sitter igjen med etter å ha deltatt på markeringer og skoleturer til konsentrasjonsleirer.

Men er elevene egentlig myndiggjort til å selv reflektere rundt og bidra i arbeidet for å sikre en fremtid hvor dette ikke kan skje igjen? Det er dessverre ikke slik at man automatisk ved å minnes Holocaust blir i stand til å gjenkjenne og arbeide mot liknende mekanismer i egen samtid.

For de er nettopp det – liknende. Holocaust, slik det ble gjennomført under andre verdenskrig, vil aldri skje igjen. I hvert fall er sannsynligheten for dette svært liten.

Da er vel kanskje jobben allerede gjort? Det er den dessverre ikke, for selv om det nøyaktige forløpet av hendelser og overgrep som utgjorde Holocaust neppe vil skje igjen, lever vi i et samfunn der mekanismene og strukturene som la til rette for fordommer, dehumanisering og likegyldighet (og etter hvert utryddelse), fremdeles har fri flyt. I dag kamuflert på en annen måte enn da antisemittismen utspant seg i mellomkrigstidens Europa.

I møte med elevene opplever vi at det å se sammenhenger mellom fortid og nåtid ikke skjer automatisk bare ved å lære detaljer om fortiden. Med Holocaustdagens formål som ramme må vi tørre å vende blikket bort fra de historiske detaljene og over på strukturene og mekanismene som fremdeles er gjeldende.

Vi må tørre å åpne for uenighet blant elevene og la dem diskutere det som er kontroversielt i samfunnet. Et velfungerende demokrati handler tross alt, blant annet, om å lære seg å stå i det kontroversielle.

Møtet med de grusomme overgrepene som utgjorde Holocaust kan virke pasifiserende heller enn aktiviserende, nettopp fordi det er så massivt. Derfor er det også viktig å rette blikket mot oss selv og spørre hva enkeltindivider kan gjøre for å stå opp mot presserende utfordringer i vår tid.

Det er faktisk mye vi kan gjøre, vi må bare forstå at mekanismene fremdeles er der, om enn i en litt annen innpakning.

Publisert: Publisert: 27. januar 2020 14:13

