Ikkje dra på hytta

Det er to årsaker til dette.

I Kvam er det fleire tusen hyttar, mange av dei på Kvamskogen er eigd av bergensarar. Foto: Vegar Valde (arkiv)

Debattinnlegg

Torgeir Næss Ordførar (Ap), Kvam herad

I Kvam set me stor pris på dei som eig hytter eller har ei campingvogn plassert på Kvamskogen eller andre stader i kommunen. De er velkomne gjestar, og me set til vanleg stor pris på at de nyttar fritida dykkar i den vakre kommunen vår.

No har me likevel ei klår oppmoding til hytteeigarar frå Bergen og andre stader:

Unngå fritidsreiser. Ikkje reis på hytta. Det er to årsaker til dette.

For det fyrste rår også nasjonale myndigheiter til å unngå fritidsreiser, sjølv til hytta, i samband med krisetiltaka som skal avgrensa koronasmitta. Det gjer dei fordi smitta no er laus i Noreg, og alle reiser kan bidra til å spreia smitta.

Å halda seg heime er altså solidaritet i praksis, ikkje minst med tanke på dei som kan tola viruset dårlegare enn oss andre.

Torgeir Næss. Foto: Privat

Den andre årsaken er at me ikkje ynskjer å utsetja dei besøkjande for risiko. Kvam er ein liten kommune. Helsevesenet vårt er ikkje dimensjonert til å ivareta både eigne innbyggjarar og mange hyttegjestar i situasjonen me no er i. Dersom du vert sjuk, og treng hjelp, medan du er på hytta, kan det føra til at det tek meir tid før du får den hjelpa du treng.

På dette grunnlaget har både sentrale og lokale styresmakter, helseministeren, samt både Norsk Luftambulanse og anna fagpersonell rådd frå å reisa på hytta.

«Snart kan me omfavna kvarandre igjen», lova Italia sin statsminister Giuseppe Conte, då landet tidlegare denne veka innførte nye, strenge tiltak. Me vil gjerne også omfamna dei mange som har Kvam som ein ekstra heimstad igjen, og så snart som mogleg.

Difor vonar me på di støtte til, og din deltaking, i den store nasjonale dugnaden men no er inne i. Sjølv om det tyder at du må avlysa turen til Kvam.