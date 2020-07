Selv om jeg tør å gå i bikini, betyr ikke det at jeg promoterer fedme

Jeg vil vise folk at det ikke er verdens undergang å være tjukk.

Ingen andre enn meg vet hvordan jeg har det, hvor sprek jeg er eller hva jeg spiser, skriver Sonja Johnsen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Sonja Iren Ebbesen Johnsen Kroppspositivist

Etter mange år med slankekurer, slankepiller og trening har jeg endelig turt å ta på meg en bikini og ikke sammenlikne kroppen min med alle andre rundt meg.

Jeg er fullt klar over at jeg er tjukk, jeg er fullt klar over hvilke helserisikoer som følger med det å være tjukk, og jeg er fullt klar over at det å være tjukk, ikke er noe mange ser på som positivt.

Personlig får jeg stadig høre at jeg promoterer fedme, og jeg blir ofte minnet på hvor farlig det er å se ut som meg. De fleste tjukke som legger ut bilder av seg selv, får høre at de kommer til å få hjerteinfarkt, slag og diabetes.

Jeg vet hva som er negativt med min kropp, men jeg vet også at jeg fortjener respekt. Jeg vet at de kommentarene jeg får på sosiale medier, er fra folk som ikke vet bedre.

Samtidig føler jeg meg fin, sprek og sunnere enn noen gang. Dette er fordi jeg aksepterer meg selv og kroppen min akkurat som den er. Jeg prøver alltid å bli bedre, sunnere og sprekere, men jeg liker meg selv akkurat som jeg er nå.

Det er ingen andre enn meg som vet hvordan jeg har det, hvor sprek jeg er, hva jeg spiser og hva som får meg til å føle meg bra. Det er jeg som bestemmer over min kropp, og det er jeg som bestemmer hvor bra jeg har det.

Jeg promoterer ikke fedme når jeg legger ut et bilde av meg selv på Instagram i bikini. Jeg vil vise folk at jeg har det bra selv om jeg er tjukk, ikke minst at det faktisk ikke er verdens undergang å være tjukk.

Det at jeg legger ut bilder av min kropp, kan både hjelpe tjukke til å akseptere seg selv, og tynne til å se at det er verre ting her i verden enn å ha litt mage.