En by trenger lyden av folk

La oss gå fra bildrønn til pustesoner.

Publisert Publisert Nå nettopp

Utenfor Bergen kaffebrenneri på Møhlenpris er parkeringsplassen tatt i bruk til mange slags aktiviteter. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Siri Breistein Kunstformidler og redaktør for Barn i Byen

Et evig drønn. Lyden av en aldri sovende trafikkmaskin som flyter over hodet ditt. Men står du under byens travleste knutepunkt, står du i le for både trafikkstøy, regn og vind.

Hvorfor ikke bruke dette åpne byrommet under byens mest trafikkerte knutepunkt, til kreativitet og lekende aktivitet?

I en årrekke har plassen under motorveien på Lungegårdskaien vært en oppsamlingsplass for stein og bil. Med tak over hodet kunne plassen i stedet vært en aktivitetspark for byens skate- og sykkelmiljø i all slags vær, akkurat som de har gjort med Bruparken under den trafikkerte motorveibroen for E18 i Drammen.

Siri Breistein peker spesielt på arealet under E39-broen som passende for ny aktivitet. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Under broen er det gjort plass til skatepark, skatebowl, utescene og hockeybane. Det handler om å fylle byens sprekker og urbane restareal med kreativitet og lek. Hvis Drammen kan, så kan vi også. Byen vår er full av urbane sprekker med potensial til å bli fylt med menneskevennlig aktivitet.

Tomrom som ikke kommer til sin rett. En inneklemt parkeringsplass, en bortgjemt bakgård, en trang allmenning, en forfallen kai, eller oversette restarealer i le under byens broer. Mange plasser i Bergen skriker etter lyden av folk og menneskelige knutepunkter. Ved å flytte fokuset fra de store byrommene til de mindre, skapes flere arenaer for sosiale liv.

Kommer du med toget til Bergen, er det ikke mange skrittene fra den vakre ankomsthallen til trafikktrengsel, midtrabatt og parkeringsplasser. Enkle inngrep, som benker og plantekasser, hadde bidratt til et mer velkomment og inkluderende uterom.

Innsenderen mener vi bør se til Bruparken i Drammen. Under E18 er det blant annet bygget skatepark. Foto: Link Arkitektur / Hundven-Clements Photograph7

I stedet blir vi frarøvet et dynamisk uterom, en stasjonsplass, med orkesterplass til levende og spontant byliv med mennesker som kommer og går i ulike ærender, ofte akkompagnert av språk fra alle verdenshjørner.

For byliv rommer mer enn trafikk og arkitektur, den byr på tilfeldige møter og fortellinger – om det som en gang var og det som er nå. For hva er det som gjør en by attraktiv? Gode parkeringsmuligheter og effektive transportknutepunkter?

Det aller viktigste er menneskene. Den som har stått i tomme bygater en sen kveld, eller i et folketomt parkeringshus, vet hva som skjer. Følelsen av utrygghet kommer fort snikende. En by trenger lyden av folk.

Siri Breistein Foto: Marita Aarekol

En by må gjøre seg interessert i folk, og den må gjøre seg tiltrekkende for at folk skal finne vei til byens rom og urbane sprekker.

Bergen sentrum byr på vakre byrom, historiske kulisser og en langstrakt sjølinje, men utnytter vi dette til å skape rekreasjon, aktivitet, kreativitet og fellesskap?

Bergen by har nok av rododendron og prydbusker, vi trenger areal som omfavner aktivitet. Tilrettelegg for lekende aktivitetssoner, sansestier og urbant landbruk. Små endringer kan gjøre store forskjeller: I nedlagte trikkespor på Ambrosia Tønnesens plass kan du spille boccia, og på asfaltflekken foran kaffebrenneriet på Møhlenpris står det plantekasser hvor skoler, barnehager og private kan så spiselige planter. Det gjør noe med en grå asfaltflate om den plutselig får inn grønne elementer og kortreist matdyrking.

Samfunnsforsker Hege Hofstad fra Norsk institutt for by- og regionforskning fremhever sosial bærekraft og helsemessige gevinster ved å tilrettelegge for grøntområder som arena for lek og aktivitet, men også soner for rekreasjon, stillhet og avslapning. Ifølge Hofstad er det ikke nok å bare verne om grønne områder utenfor en by, også hverdagslandskapet i form av mindre hundremetersskoger, parker og buskas i tette byområder, er viktige å verne om.

Vil du lokke folk fra kjøpesentrene og inn til byen, er det opplevelser og fellesskap i vakre uterom som er byens konkurransefortrinn – og da opplevelser som ikke nødvendigvis er bundet opp til lommeboken og kommersielle interesser. For se bare på livet som plutselig har oppstått i Nygårdsparken, Møllendal og på Møhlenpris. Øde og forlatte industriarealer har plutselig blitt yrende mingleplasser.

Vi har fått aktive byrom, som lever uavhengig av kommersielle storaktører. Her er lokale kafeer, sauna som felles utestue, en kommunal verdenskafé, lekeplasser, bryggekanter, utegymapparater og bordtennisbord, sandvolleyballbaner med sjøutsikt – og flust av benker og bord til å samles rundt.

Kanskje det er derfor at vi nå opplever denne «feelgood»-stemningen rundt Møhlenpris og Møllendal. Det gjør noe med barn og voksne å få ferdes i soner fri for kjøpepress. Soner hvor stemning, miljø og sosiale rom får blomstre uten å bli forstyrret av reklameplakater og butikkfristelser.

Lekeplasser i regi av Barnas Byrom, dukker nå opp her og der i byens trange smitt og smau, i parker og på utsiktspunkter. Fremdeles er det flust av parkeringsplasser og asfaltsprekker til overs til lek og fantasi, som på Nøstet og langs sjølinjen til Sandviken. Samtidig trenger en levende by allsidige rom hvor generasjoner møter.

På Klosteret er det med et trylleslag skapt et nytt hang out-område i tre hvor barn, hipstere, ungdom og voksne finner sammen. Et oppgradert gatetun i Dokkeveien på Sydneshaugen har ikke begrenset plassens bruksareal til disser og sandkasser, men i stedet er plassen åpen for frilek og et pustehull for alle aldre.

Også folkene på Fløyen har skjønt betydningen av flerbruk. Klatretårn, zipline, kanoer og åpne grillplasser skaper flerfunksjonelle uterom. Det er ikke nok å ha en sandkasse og en disse på tilbudssiden, også ungdommen og seniorer må finne området attraktivt.

Bare på den måten skapes levende aktivitetssoner gjennom hele dagen og hele året. For de fleste venter nå en kortreist sommer, og en levende og kreativ by er viktigere enn noen gang. Utbruddet av covid-19 krever mer av tilrettelagte utesoner. Drive in-kino og gudstjeneste på taket til Bygarasjen ble raskt en snakkis under påskedagene.

Tenk hva som hadde skjedd med bylivet om byens garasjetak og andre tak, ble fylt med utendørs sommerleker, allsidige aktiviteter og grønne pustesoner i stedet for parkerte biler?