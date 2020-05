Endelig er mange «Navere»

Kine Albrigtsen hyller alle skattebetalere og alle som kjemper seg gjennom en pandemi, enten de er på jobb eller permittert. Foto: Privat

Kine Albrigtsen Barnevernspedagog, for tiden ufør

Til nå har Nav mottatt ca 450.000 søknader om dagpenger. Nesten en halv million søknader skal saksbehandles, penger skal fordeles og skjebner skal reddes fra økonomisk krise.

Mange som nå må forholde seg til Nav, er overrasket over hvor tungrodd systemet er, og at man får lite penger.

Flere melder om lang saksbehandlingstid, lite informasjon og en følelse av tap av egen autonomi, fordi man ikke lenger har sikker inntekt.

Jeg håper det går opp for alle at de som går på Nav, er helt vanlige folk som av en reell grunn ikke kan jobbe, og derfor trenger hjelp fra staten. Akkurat slik du gjør nå.

Pandemien kan hjelpe til å bryte ned tabuet og fordømmelsen mange opplever, fordi de får stønad fra Nav.

«Navere» eller «trygdesnyltere» kan helt plutselig betegne nesten en halv millioner flere mennesker enn før 12. mars 2020. Kanskje du er en av dem nå?

Jeg håper forståelsen øker for at å «snylte på Nav» er svært lite lukrativt. I tillegg er det svært tidkrevende og vanskelig. Man har sjelden et valg.

En pandemi ser vi at kan skje, på samme måte som at hvem som helst kan få sykdommer og skader, som gjør at man blir nødt til å få kort eller langvarig støtte fra Nav, for å få dekket elementære ting til livsopphold.

Nå er det endret på regler og måter å arbeide på for å hjelpe ordinære arbeidstakere. Det er ganske utrolig å se på at systemet kan endres så fort når flere får innsikt i dårlig funksjonalitet.

Jeg tror vi kan få noe positivt ut av dette; brev som er forståelige for både avsender og mottaker, et system basert på grunnleggende tillit til det motsatte er bevist, og at folk er mer takknemlige for å kunne bidra til velferdsstaten.

Vi er alle mennesker. Vi kan alle havne i krise.

Takk til alle skattebetalere, til alle som kjemper seg gjennom en pandemi, enten du er på jobb eller permittert.

Og ikke minst til alle som har blitt møtt med fordommer om hvem de er på grunn av deres behov for hjelp fra velferdsstaten.

Jeg håper og tror at vi kan bli enda bedre på å se hverandre som mennesker.