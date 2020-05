Likestillingskrise under pandemien

Mange er like redd for det som er innenfor hjemmets fire vegger, som viruset der ute.

Debattinnlegg

Marte Mjøs Persen, ordfører i Bergen (Ap), Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo (Ap), Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger (Ap), Ida Maria Pinnerød, ordfører i Bodø (Ap), Rita Ottervik, ordfører i Trondheim (Ap)

Marginaliserte grupper i vårt samfunn trenger oss enda mer i denne annerledestiden. Det er ikke bare den norske økonomien som er satt på prøve. Verdier som likestilling, inkludering, likeverd og frihet, er også under press.

FN advarer om at fremgangen i likestillingen mellom kjønnene, kan bli slått tilbake av koronakrisen. Det kan høres fjernt ut i likestillingslandet Norge, men advarselen gjelder også for oss. Også her rammes sårbare kvinner og barn av vold og trusler i nære relasjoner.

Å måtte holde seg hjemme fordi man frykter korona utenfor døren, er ikke lett for noen. Men for dem som er like redd for det som befinner seg innenfor hjemmets fire vegger, er situasjonen betydelig verre.

Mennesker som er undertrykt og frihetsberøvet, finnes ikke bare et sted der ute i den store verden. De finnes her, i våre lokalmiljøer. Vi har sett og møtt kvinner som møter barrierer, undertrykkelse og vold, kun fordi de er kvinner.

Andre marginaliserte grupper og deres kamp for likeverd er også under press i disse tider. Vi er urolige, og vi mener at det må gjøres mye mer for dem som rammes hardest.

Bakteppet til likestillingsutfordringene er på mange måter det samme som opprettholder diskriminering og utenforskap. Det er ulikheten, og den kommer svært tydelig frem under denne krisen.

Trangboddhet er ikke bare en driver for virussmitte, men også noe som bidrar til undertrykkelse og vold. Færre sosiale sfærer og et stengt samfunn gjør det vanskeligere å varsle om vold, overgrep eller rasisme for mange nordmenn.

Vi deler politiets, krisesentrenes og frivillighetens bekymring, og krever at regjeringen straks kan iverksette informasjonstiltak for dem som opplever vold i nære relasjoner. Hjelpen finnes. Krisesentrene, hjelpetelefoner og frivilligheten har mange tilbud til marginaliserte grupper og kvinner som er utsatt. Men dette må markedsføres enda mer i en tid som denne.

Det holder ikke med avisoppslag i tradisjonelle medier, vi er nødt til å tenke bredt og koble på fagmiljøer som behersker å kommunisere med hele befolkningen. SSB påpeker at innvandrere og kvinner i byene er hardest rammet.

Vi vet med relativt stor sikkerhet at mange av kvinnene, og selv mennene som benytter seg av krisesenterets tilbud, har en minoritetsbakgrunn. Det er derfor ikke bare informasjon om virussmitte som må kommuniseres på flere språk.

Mange faktorer spiller inn i likestillings- og frihetskampene vi nå står ovenfor. Med hjemmeværende barn, husarbeid, og i tillegg hjemmekontor, er det stor fare for at kvinner blir utbrent. Dette foregår samtidig som mange i de forskjellige hjem permitteres, blir arbeidsledige og dermed kjenner på økonomiske belastninger i husholdningen.

Mange lavtlønnede har større jobbusikkerhet, og vi kan derfor anta at klasseforskjellene spiller inn i hvordan vi vil håndtere utfordrende tider som dette. De færreste klarer å møte kriser som dette alene. Spesielt ikke de mest utsatte av oss.

Norske myndigheter trenger å koordinere alle faginstansene på likestillings- og voldsforebyggingsfeltet sammen med andre relevante organer, slik at vi kan finne de beste løsningene for å nå ut til hele befolkningen, også de som ikke leser riksmediene. Vi er redd konsekvensene for samfunnet blir store om vi ikke tar dette på alvor.

Det finnes ingen forsikring mot pandemier. Men vi trenger en nødbrems, som hindrer at pandemien rammer noen så hardt og så grusomt at det blir umulig for den enkelte å håndtere.

Det er en visjon vi tror mange, om ikke alle kan slutte seg til. En visjon som springer ut fra den sosialdemokratiske ideen om at det du ikke kan noe for, heller ikke skal være noe du straffes uforholdsmessig mye for. Det gjelder også i krisetider.

Kostnadene for samfunnet er enorme og vil fortsette å øke. Men som samfunn kan vi håndtere disse kostnadene. Mange av de svakeste i samfunnet kan derimot ikke håndtere enorme byrder alene. Vi må ikke la pandemien ta alt fokuset, slik at de som trenger hjelp, men vi ikke ser lengre, blir glemt.

I Arbeiderpartiet har vi alltid vært opptatt med å jobbe for kvinners rettigheter. Det er kvinner som lider mest når det nå går dårlig. I pressede tider som dette, etterlyser vi også tiltak for alle kvinner, men særskilt for de gruppene som er ekstra utsatt. Et samfunn som lykkes med å hjelpe de som ikke har det godt, gagner oss alle.

Nå trenger vi regjeringen på lag med oss. Det er mange kamper nå, men likestillingsarbeidet trenger også oppmerksomhet.

Våre hjerter banker for dugnadsånden som alle nordmenn har utvist, dette er fellesskap i praksis. Men mange kan ikke delta i den nasjonale dugnaden, fordi de bokstavelig talt er innestengt, eller på annet vis holdt utenfor fellesskapet.

Derfor håper vi at regjeringen iverksetter tiltak, og igangsetter et aktivt arbeid som sørger for at likestillingen i Norge ikke blir satt i revers.