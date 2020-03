Grinebitar-generasjonen gret vidare

Publisert Publisert Nå nettopp

Det er ikkje alltid slik at dei som har levd lengst, veit best, meiner Markus Pedersen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Markus Pedersen Student ved UiB

Folk som tviheld på kunnskap frå o-fag-bøkene sine frå 70-talet, har eg ingenting til overs for.

Folk har blitt altfor flinke til å avslå idear som er personleg ubehagelege, og det merkast i stor grad blant den eldre garden som meiner dei har rett berre fordi dei har levd lengst.

Det blir då ekstra skuffande når dei yngre, som ser opp til sine eldre, blir hjernevaska til å meine at verdas fagfolk prøver å skade dei. Plutseleg sitt folk der og uironisk meiner at klimaet har det topp, at vaksinar er dødsfarlege, og at jordkloden er flatare enn den strokne morgonavisa.

Me kan ikkje våge å ymte frampå om at dei kanskje ikkje voks opp med så trygge vanar, at me faktisk veit betre den dag i dag.

Det blir ei fornærming retta direkte mot dei og deira familie. Skal man ikkje få lov til å blåse litt tobakksrøyk inn i trynet på barnebarnet lengre? Er det der me har kome? Er me så hårsåre i dag at å falle litt på skallen er farleg? Pfft.

Kven treng vel setebelte? Når eg var lita så fanst ikkje det, og EG lever jo! Kven faen bryr seg vel om dei som døydde av det, dei veit ikkje eg noko om.

Ein generasjon grinebitarar som ikkje toler å bli fortalt at dei ikkje alltid veit best. Det er berre å leite etter dei i kommentarfeltet under her.

Innlegget vart først publisert på Facebook.