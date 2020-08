«Hvorfor snakker ikke nordmenn til oss?»

Jeg kjente på en skam for jeg ikke bedre hadde prøvd å integrere våre nye landsmenn.

Når man skal lære norsk, er det vesentlig å ha noen nordmenn å snakke med, skriver Ingrid Selnes Arholm. Foto: Michaela Klouda

Debattinnlegg

Ingrid Selnes Arholm Frivillig i Røde Kors

Hver uke møtes mennesker fra hele verden for å lære norsk i en uformell setting, på en språkcafe i regi av Røde Kors. Her møtes individer fra alle verdensdeler og har samtaler med andre deltakere og frivillige fra Røde Kors. Det finnes deltakere fra Indonesia, Australia, Canada, Indre Mongolia, Iran, Somalia, Russland, Ukraina, Tyrkia, Etiopia.

Etter et par møter på språkcafeen innså jeg at et spørsmål gikk igjen, uavhengig av hvor deltakerne kom fra. Et spørsmål jeg ikke hadde et godt svar på. Eller kanskje jeg hadde et svar, men jeg skammet meg for å svare. Svare på vegne av oss nordmenn.

For når man skal lære et språk, er det vesentlig å ha noen nordmenn i hverdagen å snakke. Praktisere språket og «hoppe ut i det». Spørsmålet var: Hvorfor ingen nordmenn snakket til dem? Hvorfor ingen nordmenn ville bli kjent med dem? Hvilken trylleformel man måte benytte får å få seg norske venner? De kjente på avvising og ensomhet.

Da dette spørsmålet hadde kommet utallige ganger, gjennom ulike formuleringer til meg som nordmann, gikk jeg hjem og skammet meg. Jeg kjente på en skam fordi jeg ikke hadde investert mer tid i å integrere våre nye landsmenn. For hva har egentlig du gjort for at naboen fra Somalia har følt seg velkommen i Norge etter de kom hit? Kanskje noen har gjort en innsats, men jeg tror enda flere ikke har gjort det.

Å snakke norsk er vitalt for å komme inn i det norske arbeidslivet, for å bli en del av det norske samfunnet. Men for å lære norsk må man også ha noen nordmenn å snakke med. Den sosiale kulturen er ulik andre land sør i Europa og andre deler av verden, hvor mennesker er mer kontaktsøkende og utadvendte.

Samtidig kan vi alle være kontaktsøkende om vi går inn for det. Løfte blikket. Se rundt oss. Brenne for mangfoldet i samfunnet. Slå av en prat på bussen. For vi trenger mangfoldet. Og mangfoldet trenger oss. Så hvordan får man seg norske venner hvis man ikke er fra Norge?

Jeg hadde ikke et godt svar da jeg ble spurt. Men det fikk meg definitivt til å reflektere og å gjøre en ekstra innsats for at alle skal føle seg sett og inkludert.