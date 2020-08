BT må være faddervakt for Jens Kihl

Avisen må ta ansvar for Kihl-kaoset.

Publisert Publisert Nå nettopp

Sandra Amalie Lid Krumsvik svarer BTs kommentator Jens Kihl. Foto: Privat

Debattinnlegg

Sandra Amalie Lid Krumsvik Studentleder ved Universitetet i Bergen

Studiestartuken er litt av en opplevelse.

Vi har gleden av å ankomme denne nye byen, som vi jo har hørt så mye om. Brautende og oppløftende patriotisme. Bergen ut av Norge. Hansaøl og daiar.

Og Postgirobygget. Kihl viser at han ikke har peiling på musikk.

Endelig, tenkte vi. På tide for «generasjon korona» å tre ut av komfortsonen og innta den beryktede studenttilværelsen. Før vi i det hele tatt har rukket å gå til innkjøp av første pensumbok er vi blitt medias ultimate skyteskive.

Les også Kommentaren som startet debatten: «Universitetet må ta ansvar for fadderkaoset»

Burde ikke BT være mer opptatt av å opprettholde sin rolle som fjerde statsmakt, heller enn å kritisere studentenes musikksmak? Det virker også lite gjennomtenkt å svartmale studentene allerede før studiestartuken i det hele tatt har rukket å starte, spesielt nå som BT selv vet at det ikke er påvist lokale smitteutbrudd etter studiestartuken.

Blant oss finner du fadderen, som i hele vårsemesteret har lagt ned utallige arbeidstimer frivillig. Alt for å kunne tilby en trygg, forebyggende og inkluderende studiestartuke til ens nye medstudenter. Vårsemesteret har bydd på mye usikkerhet, og planleggingen har mildt sagt vært krevende.

Før vi ante ordet av det, var alle de planene i dass. Ingen meteorolog hadde varslet om lokal nedbør i Nygårdsparken i form av egg.

Samtidig er Verftet fylt til randen av «øvrig befolkning», som nyter sommerens siste solstråler. På Galleriet ser vi småbarnsfamilie på småbarnsfamilie.

Les også Etter fire døgn med fadderuke-bråk orket de ikke mer: Tok inn på hotell

Kihl har igjen tatt på seg rollen som den gamle, grinete gubben, som på et grunnleggende og prinsipielt nivå alltid skal ha noe imot den yngre generasjonen – alt var jo tross alt bedre før. Hva er dette, og hva blir det neste? Er dette virkelig prosjektet ditt, Frøy?

Jeg var under den oppfattelse av at BTs redaksjon sto opp tidlig hver morgen, med strategier for hvordan nå flere abonnenter enn de på 50+ på bordet. Det er mildt sagt ikke en redaksjon verdig å sitte i sitt høye tårn på Media City med den hensikt å snakke ned selve fremtiden.

Vi har helt klart et ansvar. Det ansvaret skal vi alle ta. Der studentene i Kihls innlegg er nevnt, bør heller hele byens befolkning adresseres.

En helseminister i tårer, med en ektefølt takk til ungdommen.

“Neste sommer finnes ikke når du er ung”, lød ordene.

Neste studiestart finnes heller ikke når man er ny student.

PS: Jens Kihl, er denne polemisk nok for deg? Vi sender deg gjerne en spilleliste fra Studentparlamentet. Kan røpe at det går i Postgirobygget, Tix og Dubstep Kalinka.