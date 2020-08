«Lørdagens hendelse var en seier for ignoransen. Jeg håper vi klarer bedre neste gang.»

En av motdemonstrantene skriver om sin opplevelse på Festplassen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Sian-leder Lars Thorsen ble slått ned under markeringen på Festplassen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Torvald Therkildsen Bergen

Jeg og vennene mine hadde stått opp litt tidlig, selv om det var lørdag. Vi hadde kjøpt inn alt vi trengte for at dagen skulle bli bra. Trepinner, A3-ark i tykt papir, desinfeksjon og gjenbrukbare masker.

Vi lagde matpakke, tok med oss vannflasker og la i vei. Vi skulle på demonstrasjon og tok alle forholdsregler for at det skulle gå bra for seg.

Men det gjorde det ikke.

Alt begynte bra. Vi delte ut masker og desinfeksjon til andre som trengte det. Vi hadde ekstra skilt vi hadde laget på forhånd. Vi snakket også med politiet. Betjenten var høflig da han spurte hva vi hadde med oss i sekken vår og komplimenterte oss for å ikke spre smitte. Folk sto spredd vekke fra hverandre.

Og så begynte ting å gå galt.

Les også Se video: Her går de til angrep på Sian-lederen

Mens jeg sto og snakket med noen som sympatiserte med Sian om hvordan en best kan sikre offentlig debatt, så jeg at en rekke ungdommer brøt barrikaden og stormet mot Lars Thorsen. De slo ham i bakken, og en rekke av dem sparket ham i hodet mens han lå nede.

Rundt meg jublet demonstranter over volden. Tåregass, stein- og eggkasting fulgte raskt etter. På under 10 minutter var markeringen over. Og det føltes ikke som en seier.

For noen dager siden skrev jeg i BT hvorfor det er viktig å ha motdemonstrasjoner når fremmedfiendtlige holdninger blir ytret i det offentlige rom. Men jeg skrev også at vi trenger å lytte og gi plass til dem vi er uenige med. Jeg skrev det fordi jeg mener at fredelige motdemonstrasjoner ikke er bensin på bålet for fremmedfrykt. Vold, derimot, er ren tennvæske.

Les også Ytringsfriheten trenger motdemonstrasjoner

Det var jubel da Thorsen ble slått til blods og sparket. Jeg spurte en av dem som jublet hvorfor han støttet angrepet på Thorsen. Svaret var at «fascister skal være redde for å si slike ting offentlig». Men blir de redde av slike reaksjoner?

Selvfølgelig blir de ikke det. Volden jeg var vitne til lørdag er perfekt for ytre høyre. Den er tennvæske for ignoranse og høyreradikaliseringen som skjer i landet vårt.

Nettet er allerede fullt av artikler som bruker lørdagens uro for alt det er verdt. Noen kaller aktørene for «muslimske ekstremister». Andre skriver at Thorsen ble «brutalt angrepet av voldelig pøbel.» Kommentarfelt på Facebook koker over med kommentar som hyller Thorsen som en «krigshelt», mens andre skriver at «nå må snart etniske norske folk stå opp ellers går det til helvete.» Også nynazister bruker hendelser som dette i propaganda for å fremme sin sak.

15 personer ble anholdt av politiet lørdag, på Festplassen og utenfor Politihuset. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Og slik propaganda funker.

Forskning som blitt gjort på høyreekstremisme og radikalisering viser at dagens hendelse virker mot sin hensikt. For det første så fører voldelige motdemonstrasjoner til at offentligheten støtter motdemonstrantene og saken deres mindre. Dette er i seg selv tragisk, for Sian er allerede i mindretall.

Langt verre er det at voldelige motdemonstrasjoner fører til at støtten til den andre siden øker. Støtte for hvite nasjonalister, rasister og fremmedfrykt øker hos dem som blir overeksponert for nyheter som fremstiller anti-

rasistiske motdemonstranter som voldelige.

Hvis mediene oversvømmes av reportasjer om volden, vinner fremmedfrykten.

Hvis en kan fremstille opposisjonen som voldelige, venstreradikale ungdommer, vinner ignoransen. Når enkeltpersoner ødelegger en ellers fredelig og sanitær motdemonstrasjon, flyttes fokuset vekk fra debatten om toleranse, minoriteter i Norge og religionsfrihet over til vold.

Motdemonstrasjonen og det vi står for er kun legitim hvis vi ikke er voldelige. Lørdagens hendelse var en seier for ignoransen. Jeg håper vi klarer bedre neste gang.