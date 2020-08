Ikke alle forstår hvordan det føles å bli omtalt på denne måten

Publisert Publisert Nå nettopp

At det er lov å stå på åpen gate og oppfordre til de drøyeste ting, er urimelig, mener Oline Rio. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Oline Rio Student, Bergen

Å forvente at unge og gamle muslimer, samt alle andre anstendige mennesker, skal utstå å høre slikt som ble fremsatt under Sian-demonstrasjonen i Bergen sentrum på lørdag, uten å reagere, er uforståelig. Jeg mener ikke at en voldelig reaksjon på noen måte er riktig, men når det er gitt tillatelse til en slik appell bør man forutse at det nødvendigvis vil vekke følelser og reaksjoner.

Jeg tror mange ikke har evnen til å forstå hvordan det føles å bli omtalt på denne måten. Kan vi ikke ta to sekunder og tenke på hvorfor motdemonstrantene ble så sinte som de ble på lørdag. Kan du tenke deg å høre de groveste ting om din familie, dine barn, dine brødre og søstre og dine foreldrene?

For noen virker det som at dette bare er ord, men vi vet at for mange er dette verbal trakassering. Jeg vil tørre påstå at det kan være farlig for mange av våre medmennesker, våre muslimske brødre og søstre. Jeg vil minne om at vi har sett hvor farlige høyreekstremistiske holdninger kan være.

Jeg håper på det sterkeste at det blir tatt en grundig vurdering på hva som skal være lov til å fremføre på en offentlig demonstrasjon.