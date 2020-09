Jeg har fått mer tillit til politiet, ikke mindre

Noen politikere påstår at tilliten til politiet er svekket. Disse politikerne kan snakke for seg selv.

Publisert Publisert Nå nettopp

De fleste muslimer i Bergen har rømt fra tyranniske stater uten ytringsfrihet, og de forstår verdien av fri meningsutveksling, mener Siavash Mirghafari. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Siavash Mirghafari Politisk flyktning fra Iran. Avdelingsleder på Nygård skole, medlem av Ap.

Ytringsfrihet er den rettigheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener. Retten gjelder alle mennesker, uavhengig av religion, kjønn og etnisk tilhørighet.

Den gjelder selvsagt for Sian også.

Retten til å ytre seg er det helligste som finnes i et moderne samfunn. Vi skal selvsagt ikke oppmuntre til vold, diskriminering og forskjellsbehandling, men ellers skal man kunne ytre seg om alt mulig.

Problemet er at i noen grupperinger er toleransen for andres ytringer ganske lav. De fleste krever at vi skal ha respekt for deres religion, kultur og ideologi, men selv har de null respekt for andre.

Spørsmålet blir da om vi skal slutte å ytre oss, fordi noen føler seg krenket? Skal vi virkelig ha respekt for alle religioner, kulturer og ideologier – uansett? Skal vi også ha respekt for fascisme og rasisme?

Les også Kaia Bergeland Kjos (Høyre): – Rasismen er problemet, ikke politiet

Det er feil å brenne en bok, uansett om det er koranen eller andre bøker. En bok skal leses og forstås, og det gjør vi på hver vår måte. Det er likevel ikke lov til å ty til vold i et samfunn der det finnes rettsvesen og man kan svare ytring med ytring og ikke med vold. Sian mener blant annet at Norge er i ferd med å bli en islamistisk stat. Dette er et grunnløst og urealistisk utsagn, men de har rett til å ytre seg, og svaret kan ikke være vold.

Ungdommer som brukte vold, ga Sian enda et argument for deres påstander. De nå kan bruke disse hendelsene og si at de hadde rett når de sier Norge er i ferd med å bli en islamistisk stat – fordi det i Norge i likhet med en del andre land blir brukt vold for å hindre ytringer.

Det som er urovekkende, er mange av disse organisasjoner som mener at ungdommene følte seg krenket og at det var en spontan aksjon, de har fått millioner av kroner for å drive med nettopp integreringsarbeid. Og hver gang det skjer noe, dukker de opp og rettferdiggjør slike hendelser. Etterpå kommer sikkert en søknad om enda mer penger for å drive enda mer integreringsarbeid som ikke fører til så mye bedre integrering.

Les også Slik var den dramatiske Sian-demonstrasjonen

De påstår at aksjonen var ikke planlagt, men jeg vil si det er høyst uvanlig å ta med seg 18 egg og noen kilo stein om man skal bare gå på demonstrasjon. Man kan ikke skape respekt for seg selv og sine ideer ved å bruke vold.

Jeg leser i etterkant at disse ungdommene i Bergen angrer seg og lei seg, men det som skjedde i Oslo på lørdag viser at dette er ikke en enkelt hendelse, men trolig en planlagt hendelse for å skape uro i samfunnet.

Noen politikere påstår at tilliten til politiet er svekket. Disse politikerne kan snakke for seg selv. Jeg har faktisk fått større tillit til politiet. Politiet har som oppgave å sørge for sikkerheten rundt dem som vil ytre seg. Politiet vil beskytte de rettighetene vi har.

Jeg har mer tillit til politiet nå fordi jeg vet at hvis jeg står på Festplassen og vil ytre meg om noe, blir jeg beskyttet av politiet.

Mange mener at muslimer er blitt krenket. Det bor flere tusen muslimer i Bergen, og det var et fåtall av dem som deltok i demonstrasjonen og enda færre i de voldelige hendelsene. Det kan være at en god del av dem ble såret av Sians uttalelser, men de har respekt for lover og regler og at vi bor i et demokratisk og sekulært samfunn.

Det skulle bare mangle. For de fleste har faktisk rømt fra udemokratisk og tyranniske stater uten retten til å ytre seg.