Klarer vi ikke å løse utfordringene med integrering, må inntaket begrenses.

I BT 2. august får Frp kritikk fra Einar Møen under overskriften «Egoistisk Innvandringspolitikk». Det korte svaret er at Frp står for en streng og rettferdig innvandringspolitikk. Frp har ledet regjeringens innsats på dette området med basis i et bredt flertall på Stortinget. Norge er også et av de landene som bidrar mest for å avhjelpe nøden, og det støttes av Frp.

Norge har blant annet et skip i farvannet som plukker opp alle migrantene de klarer. Mannskapet på skipet spør ikke Frp om hvor mange de får lov å plukke opp – de redder dem de kan. Dette burde Møen ha fått med seg.

Men så kommer debatten om hva vi skal gjøre med dem som er reddet fra drukningsdøden. Her har Møen rett i at Frp skiller seg fra de fleste partier i Norge. Etter mange års unnfallenhet, er det nå fokus på integrering med Sylvi Listhaug fra Frp i ledelsen. Selv Ap vil vurdere å bygge asylsentre i Libya, hvor flyktningene kan få hjelp til selvhjelp, og økonomiske lykkejegere blir sendt hjem.

Løsningen er ikke, som Møen ønsker, å åpne Norges grenser.