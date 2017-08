Det tikker inn et bilde på mobilen av poden som gliser mot kamera. «Koser meg i barnehagen», står det. Jeg trekker pusten dypt. Det kan jo gå bra også.

Nei, nei, nei. Jeg gjorde det jeg ikke skulle gjøre, goddammit!

Med angst i mellomgulvet og ferske barnetårer på skjorten søkte jeg trøst på internett og googlet «barnehagestart+tilvenning». Tips til alle småbarnsforeldre: IKKE søk trøst på internett.

Så nå sitter jeg her da, og leser en artikkel om «seks gode råd for barnehagestart». «To uker er ut», står det. «Nyere forskning viser at man bør starte tilvenning fire til fem måneder før barnehagestart». To uker? Jeg har, grunnet fleksibel arbeidsgiver og jobb, satt av tre dager. Og her kommer altså ekspertene og forteller meg at to uker er passé?

Jeg kjenner angsten i mellomgulvet. Netthinnen spiller av scenen fra i dag tidlig i sakte film; jeg overleverer poden til barnehagepedagogen, mens han vræler og graver neglene inn i klærne mine. Jeg plukker av ett og ett lem, som på en liten kattunge. Ikke rart han er fortvilet, stakkar. Jeg skulle jo startet tilvenningen for fem måneder siden!

Privat

Artikkelen kan dessuten fortelle meg at det ville vært en stor fordel om de barnehageansatte en tid i forveien besøkte meg, for å tilbringe tid med barnet i kjente omgivelser. Jeg tenker med gru på den enorme innsatsen som ville måtte nedlegges for å gjøre huset presentabelt. For ikke å snakke om møtet med de ansatte der jeg forklarer at jeg gjerne vil at de skal sette av noen arbeidsdager til å besøke bare mitt barn hjemme hos meg. Det lar seg vel gjøre? Sist jeg hørte var bemanningsnormen minst dobbelt så mange voksne per barn.

Sist men ikke minst: Barnet skal ta aktiv del i overleveringen for at det ikke skal kjennes som en avvisning. De skal selv gå eller krabbe til de ansatte når de er klare for å ta farvel. Altså sitter mitt barn antakelig nettopp nå og føler seg avvist og morløs, gitt at jeg dro ham av meg fremfor å vente på hans eget initiativ. Dagen skal stilles inn etter barnets signaler, ikke klokken.

Forskningsprosjektet det refereres til heter «Barnet i sentrum», og jeg tenker det er fryktelig passende. Det er faktisk parodisk, selv om det mest sannsynlig ikke er ment slik. De velmente rådene passer for mennesker som lever i en boble, der de selv og alle de omgås ikke har andre forpliktelser eller ønsker enn å tilrettelegge for det aktuelle barnet.

For alle oss andre er dette umulige krav, hvis eneste funksjon er å gi oss dårlig samvittighet. «Barnet i sentrum» høres fint ut. Men foreldre lever ikke i et vakuum. Vi er også arbeidstakere, kjærester, venner, låntakere og i det hele tatt individer med (Gud forby) egne ønsker og behov.

Noen ganger frykter jeg vi er en generasjon foreldre som kommer til å bli fryktelig skuffet, når vi opplever at barna våre vokser opp til å bli en usjarmerende kombinasjon av selvsentrerte og uselvstendige.

Det tikker inn en melding på mobilen. Det er et bilde av poden som sitter og tygger på sokken sin mens han gliser mot kamera. «Koser meg i barnehagen», står det. Jeg trekker pusten dypt. Det kan jo gå bra også.

Heidi Bøhagen blogger på Den ambivalente mor.