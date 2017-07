Er det noe som trengs i vår tid, så er det å skape en størrelse forståelse og bidra til brobygging mellom ulike kulturer.

I en ideell verden trenger ikke barnehjem eller skoler hjelp fra frivillige. Dessverre er det ikke slik. Mange prosjekter i Afrika og Asia har ikke ressurser til å ansette nok lokalt ansatte og ønsker seg derfor hjelp fra frivillige.

I sitt innlegg i Bergens Tidende 28. juli kritiserer Henrik Larsen ustabiliteten barna opplever i SOS-barnebyer. Barna som er i barnebyen bor alle i hus med en lokal omsorgsperson, de går på skole eller barnehage på dagtid. Det er på skolen og i barnehagen frivillige jobber. Gjennom frivillige får barna et bedre aktivitetstilbud, mer leksehjelp, språktrening og mer tid med lokalt ansatte omsorgspersoner. Ved å bidra med de praktiske gjøremålene, som matlaging og vasking, frigir de frivillige tid for de lokalt ansatte, slik at de kan følge opp barna individuelt.

Det er de lokalt ansatte ved prosjektene Atlantis utveksling samarbeider med, som har satt premissene for samarbeidet. De vet hva de ønsker seg og hvordan de kan nyttiggjøre seg hjelp fra frivillige. De setter selv grenser for lengde på opphold, antall frivillige, alderen på de frivillige, og eventuelle bakgrunnskunnskaper frivillige må ha.

Prosjektene har ulike behov, og kan nyttiggjøre seg av ulike typer kompetanse. På enkelte prosjekter sender vi kun frivillige som har fagbakgrunn innenfor fysioterapi, pedagogikk eller sosialt arbeid. Noen prosjekter, slik som SOS-barnebyer, krever også en CV for å vurdere om de kan nyttiggjøre seg av de frivillige før de får plass på prosjektet. Det er de lokalt ansatte som jobber på prosjektene og kjenner barna som må ta avgjørelsen om hva som er best for barna; å få hjelp i en periode eller ingen hjelp.

Kvalifisert arbeidskraft prioriteres, og er alltid å foretrekke. Samtidig vet vi at også frivillige uten direkte faglig relevant bakgrunn kan utrette mye i samfunn med store utfordringer, og at mange bidrar positivt selv ved korttidsopphold. Alle har noe bidra med. Derfor stiller vi ikke alltid krav til faglig relevant bakgrunn for å jobbe frivillig gjennom oss. Det at mennesker vil bidra til å gjøre noe for andre, er positivt og burde oppmuntres.

Det er urealistisk å tenke at de som i dag reiser som frivillige vil velge å donere pengene til prosjektet i stedet for å reise ned og hjelpe. Ved å se for seg dette scenarioet tar vi også ut aspektet om kulturutveksling og viktigheten av dette.

