Vår vannkraft kan, takket være de store vannmagasinene, hjelpe med å stabilisere det tyske kraftnettet.

Utbyggingen av fornybar elektrisk energi pågår med stor fart i Europa. Vindkraft installeres til stadig lavere priser. Når det ikke blåser, vil Europa «leie» strøm fra oss.

Hogne Hongset skriver 7. august at de planlagte kabelforbindelsene vil selge strømmen ut av landet, og dermed føre til høyere strømpriser i Norge. Hongset har 20 år i oljebransjen, og det påvirker nok synet hans.

Den nye kabelen vil gi et viktig bidrag til Tysklands overgang til fornybar kraft. Kabelen til Norge får en kapasitet på 1400 MW, like mye som et kjernekraftverk. Men i motsetning til kjernekraftverket, kan effekten i kabelforbindelsen endres på kort tid. Vår vannkraft kan, takket være de store vannmagasinene, hjelpe med å stabilisere det tyske kraftnettet. Vi kalles for «Europas batteri».

I sum vil det derfor være svært lite netto vannkraft som forlater Norge. Det kan til og med være at vi kommer til å importere mer enn vi eksporterer. Dette gjelder for alle kabelforbindelse. Vi har for tiden flere forbindelser til Danmark, én til Nederland, og det planlegges forbindelser til Storbritannia. Disse forbindelsene vil være viktige bidrag til å opprettholde Norges rolle som energinasjon lenge etter den siste oljebrønnen på norsk sektor er tømt.