Stadig flere ønsker lange arbeidsdager mot å få lengre friperioder senere.

De siste ti årene har vi sett en klar økning i antall søknader om ulike arbeidstidsordninger. I 2008 var tallet 1608. Ti år senere var tallet 2209, altså en økning på litt over 35 prosent.

Enkelte arbeidstidsordninger krever samtykke fra Arbeidstilsynet. I januar 2016 opprettet Arbeidstilsynet en egen enhet, Arbeidstidsenheten, som har et nasjonalt fagansvar for behandling av arbeidstidssøknader. Siden oppstarten har enheten behandlet flere tusen arbeidstidssøknader fra ulike virksomheter.

Mange av søknadene kommer fra virksomheter innen bygg og anlegg, verftsindustrien og helse- og omsorgssektoren. Ut fra søknadene Arbeidstilsynet mottar, er tendensen entydig: Stadig flere ønsker å jobbe lange arbeidsdager mot at det tas ut lengre friperioder på et senere tidspunkt.

Flere av arbeidstidsordningene det søkes om, er utfordrende ut fra regelverket.

Tor Høvik (arkiv)

Helse- og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulike arbeidstidsordninger er et sentralt forskningstema i hele den vestlige verden. Spørsmål om helseskadelige effekter som følge av arbeidstid og arbeidstidsordninger har den senere tid også fått økt oppmerksomhet i norsk arbeidsliv.

Arbeidsmedisinsk forskning viser at det er en klar sammenheng mellom arbeidstid, helse og sikkerhet. Først og fremst er det godt dokumentert at risikoen for ulykker og feilhandlinger øker med lengden på arbeidsdagen eller uken. Flere av arbeidsulykkene som årlig rapporteres inn til Arbeidstilsynet, særlig innenfor bygg og anlegg, kan tilbakeføres til knappe tidsfrister og lange arbeidsdager og -uker. Det viser en rapport fra Arbeidstilsynet om ulykker i bygg og anlegg i 2015.

Selv om det er individuelle forskjeller mellom ulike arbeidstakere, viser forskningsstudier at den generelle risikoen for ulykker øker med rundt 50 prosent dersom arbeidstiden er over åtte timer. Ved daglige arbeidsdager på over 12 timer vil den generelle risikoen for arbeidsulykker fordobles, ifølge rapporten «Arbeidstid og helse 2014» fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Nyere forskning viser også at det er klare indikasjoner på negative psykiske effekter knyttet til lange arbeidstider, og da kanskje særlig ved lange skift om natten. På den tiden er risikoen for å gjøre feilhandlinger også større enn på dagtid. I tillegg har studier vist at så mange som 20–30 prosent sovner på nattskift, selv om de tror de holder seg våkne. Resultatet av trøtthet og utmattelse er redusert konsentrasjon, dårlige beslutninger og dårlige sikkerhet.

Arbeidstid er også et sentralt tema i den politiske debatten. Regelverket er blitt endret en rekke ganger opp gjennom årene. Mange hensyn skal ivaretas, og arbeidstiden er ikke nødvendigvis blitt bestemt ut fra rene helsefaglige vurderinger. Behovet for fleksibilitet i arbeidslivet legges også til grunn når regelverket utvikles.

Er det grunn til å være bekymret for virksomhetenes kunnskap om hvordan arbeidstid kan virke inn på helse og sikkerhet? Svaret er ja når stadig flere arbeidstakere i Norge har en arbeidstidsordning som klart avviker fra normalarbeidsdagen. Bekymringen gjelder særlig arbeidstakere innenfor bransjer med stor risiko for belastningsskader – som bygg og anlegg – og der feilhandlinger kan få fatale følger.

Eirik Brekke (arkiv)

En stor andel av søknadene Arbeidstilsynet mottar, kommer nettopp fra bygg- og anleggsbransjen. Som et eksempel utføres det i dag flere store vei- og utbyggingsprosjekter over hele landet, og vi mottar ofte søknader med daglig arbeidstid opp mot 13 timer og arbeidsuker på over 70 timer.

Selv om disse ordningene timemessig ligger innenfor loven, er Arbeidstilsynet også pålagt å vurdere forsvarligheten av den aktuelle ordningen. Det innebærer at vi i hver sak må vurdere arbeidets art, og om det er fare for at arbeidstidsordningene det søkes om er ikke er forsvarlig ut fra de oppgavene som skal gjøres.

Arbeidstilsynet må derfor avslå slike søknader dersom vi etter en konkret vurdering kommer frem til at det ikke er helse-, velferds- og sikkerhetsmessig forsvarlig. I et stort pågående veiprosjekt har Arbeidstilsynet derfor avslått omtrent samtlige søknader.

Arbeidsmiljøet skal gi grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske skader og psykiske skadevirkninger. Det er dessverre ikke tilfellet for mange arbeidstakere i Norge i dag. Arbeidstilsynet ser behov for at flere virksomheter blir mer bevisst sitt ansvar og ser hvilken helseeffekt og sikkerhetsrisiko lange arbeidsdager og uker faktisk medfører.

Dersom vi ønsker å bevare et inkluderende arbeidsliv der alle skal ha like muligheter, må denne kunnskapen enda mer frem i lyset.