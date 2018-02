Det er en skam at vi ikke skal ha et trygt barseltilbud på Haukeland sykehus.

Aurora ble født til soloppgang over Haukeland sommeren 2015. Hun var nydelig. Bare litt mindre enn de to storesøstrene.

Jeg merket at jordmoren ble lettere svett da en litt eldre og mer erfaren jordmor kom inn og ba henne holde hodet kaldt, og at Aurora og jeg ikke hadde krefter igjen. Jeg reagerte på at Aurora ikke skrek, hun lagde bare litt forsiktige hulk og ble stille igjen. Hun lå inntil brystet mitt og gløttet på meg, men armene og kroppen var slapp.

Men jordmoren gjorde alt som skulle gjøres etter protokollen, og jeg var utslitt etter å ha blødd mer enn jeg var vant til. Faren var ikke bekymret, og det var jo ikke mye å bli bekymret over.

Noen ganger i løpet av dagen kom noen springende inn til meg for å sjekke at livmoren hadde trukket seg sammen. Men de så ikke på Aurora.

Vi ble raskt flyttet til et rom vi måtte dele med en annen. Faren dro hjem til de andre barna. På morgenkvisten neste dag ble vi bedt om å stå i en kø for hørselsscreening. Det var mange barn og foreldre der. Vi fikk beskjed om at barnet måtte være rolig da det kom inn til hørselsscreening. Da vi kom inn, ble proppene puttet i Auroras små ører, og vi ventet. Og ventet. Skulle det ta så lang tid? På nytt. Vi ventet.

Kvinnen tittet på apparatet.

Det var mange gråtende barn utenfor døren, og hun ble tydelig stresset av en voksende kø og at apparatet ikke godkjente Aurora.

Det er sikkert bare fostervann i øret, fikk vi beskjed om. «Ikke noe å bekymre dere over. Dere kan reise hjem, så kaller vi dere inn om en uke og sjekker på nytt.»

Ett døgn etter fødselen reiste vi hjem til Austrheim, én og en halv time unna. Da vi ikke hadde fått innkalling etter en uke, ringte vi. De sa at det var ferie, og det ville ta litt tid. I mellomtiden var det vanskelig å amme Aurora. Hun ville ikke bli ammet i sittende stilling, og jeg måtte legge meg ned. Når jeg tenker på det i ettertid, ser jeg at det var mye som var rart.

Det ble mange turer til jordmor og henvisning til kiropraktor. Jeg visste noe var galt, og datteren min var veldig slapp. Det var også tydelig at jordmor var redd for å henvise til Haukeland. De sendte kjapt kvinner tilbake til distriktskommunene med beskjed om å være strengere.

Etter tre måneder fikk vi igjen innkalling til Haukeland for hørselstest. Heller ikke nå fungerte hørselsscreeningen. Mannen min og jeg fikk kjeft, fordi vi ikke fikk barnet til å sove. Det var igjen mye stress, fordi de bare hadde ti minutter til hvert barn som skulle kontrolleres. «Da får dere innkalling igjen når hun blir ett år!», nærmest ropte de til oss.

Privat

Da Aurora var fem måneder, flyttet vi til Trøndelag. Etter flere måneder med ammeproblemer, og da vi så at hun lå etter i utviklingen, tok endelig St. Olavs Hospital tak i problemet.

Først da Aurora var 14 måneder, fikk vi slått det fast: Aurora er helt døv. Hun var rammet av et cytomegalovirus (CMV), en infeksjon i svangerskapet, og hun var syk med dette da hun ble født. Dette er en vanlig forkjølelse, men det kan være fatalt dersom mødre får det for første gang under svangerskapet. Det gjør at Aurora har svekket muskulatur og er skadet i hjernen. Infeksjonen er også den vanligste årsaken til cerebral parese i Norge.

Når den nye kvinneklinikken på Haukeland sykehus i Bergen står ferdig i 2022, er planen at 40 prosent av kvinnene skal sendes hjem seks til åtte timer etter fødsel. Arealer til egne barselrom for mor og den nyfødte fjernes og erstattes av såkalte multirom.

Det er et mareritt at samlebåndet, som allerede finnes på Haukeland sykehus, skal videreutvikles på bekostning av kvinner og barns helse. Dette er en direkte livsfarlig utvikling. I vårt tilfelle kunne Aurora og jeg fått hjelp like etter fødselen. I beste fall kunne det ha reddet hørselen hennes. Det var St. Olavs Hospital og deres utmerkede kvinne-barn-senter som reddet oss, men det var etter 14 grusomme måneder.

Vi trodde til og med at Aurora kunne dø!

Brevet vi fikk fra St. Olavs om Auroras diagnose og utvikling, ble også sendt til Haukeland, som fikk direkte refs.

Aurora skulle nemlig ha fått Cochlear Implantat (CI), et digitalt høreapparat i hjernen, før hun var ett år gammelt. Nå fikk Aurora først denne operasjonen etter kritisk alder på 18 måneder. Det kan hemme taleutviklingen hennes for resten av livet.

I dag har vi fått tett oppfølging på St. Olavs, og vi lærer oss tegnspråk. Heldigvis har Aurora trosset alle prognoser. Hun kan til og med gå, nå nesten tre år gammel. Hun kan si noen få ord på talespråk, men det har tatt mye tid og er mye arbeid.

Det har forandret livene våre å få en døv i familien. Det verste var året uten diagnose og hjelp.

Vi har slitt i familien vår med dette, og alle har vært påvirket på grunn av hastverket Haukeland har med å få folk ut og hjem.

Med kontakt med mor og barn i dagene etter fødsel, kunne problemene blitt oppdaget med én gang. Er man syk, enten psykisk eller fysisk, eller er barnet sykt, er det ikke sikkert mor er i form til å si ifra. Da bør man få være beskyttet for egen helses skyld.

Det er en skam at vi ikke skal ha et trygt barseltilbud på Haukeland sykehus.