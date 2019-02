La Giske danse

DEBATT: Det er VG som utviser dårlig dømmekraft, ikke Trond Giske.

KRITISK: Pressens Faglige Utvalg bør vurdere om VG har brutt journalistikkens etiske retningslinjer, skriver Sara Berge Økland. Foto: Rune Sævig/Scanpix

Sara Berge Økland

VG publiserte nylig en artikkel om at Arbeiderpartiet har mottatt det VG kaller en «bekymringsmelding» om Trond Giskes oppførsel. Bekymringsmeldingen ble sendt fra Knut Sandli i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, som hadde sett en ni sekunder lang video på nett av at Trond Giske danser med en kvinne i 20-årene på et utested i Oslo.

«VG har sett den aktuelle videoen. Den viser at Giske henger over ryggen på en kvinne i 20-årene og holder hånden sin på kvinnens hofteparti, mens de danser. Kvinnen bøyer seg deretter unna Giske», skrev VGs journalister.

Deretter gjengir VG Knut Sandlis sitater om at denne oppførselen er uforenelig med arbeiderbevegelsens verdier og at han ønsker å hindre Giskes mulighet til å ødelegge ytterligere for Arbeiderpartiet.

Det er imidlertid VG som utviser dårlig dømmekraft. Denne gangen er det pressen som sparker Giske hardt under beltestedet, ikke Giske som klår på unge kvinner. Kombinasjonen av alkohol, politikere og aldersforskjell danner ikke grunnlag for å skrike «metoo». Avisen vinkler saken på en måte som gjør at vi lesere skal få inntrykk av Giske ikke har lært av sine feil, og nok en gang trakasserer en ung kvinne. Det er også vesentlig at denne «bekymringsmeldingen» når VGs journalister like før årsmøtet i Trøndelag Ap, der han er innstilt som nytt styremedlem.

Trond Giske har altså danset med en kvinne på en pub. Det var lite strategisk av Giske å dra på nabopuben med en kamerat og danse med en yngre kvinne like før årsmøtet, hans forhistorie tatt i betraktning. Ikke fordi det i seg selv er uetisk, men fordi det er åpenbart at enkelte ønsker å sverte hans navn og parti mer enn han har klart på egen hånd. Kvinnen han danset med, har også bekreftet overfor NRK at Giske ikke oppførte seg upassende: «Videoen ser verre ut enn det var. Det var ikke noe mer enn en dans. Det var vi som tok kontakt med han, ikke omvendt. Det var ikke noe annet enn hyggelig tone. Vi opplevde det som uproblematisk og greit, og vi gikk vel fra utestedet før vi gjorde.»

Kvinnens venninne, som filmet dansen, bekrefter også dette. Sitatet viser at Giskes svingom på dansegulvet burde være en ikke-sak for mediene.

Da VG publiserte saken, valgte de å bruke kvinnens upresise sitat: «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra.» Jeg spør hva ble det mye av? Dansing og musikk, eget alkoholinntak eller en klåfingret AP-politiker? VG gir meg inntrykk av sistnevnte, men artikkelen bekrefter ikke at det faktisk var tilfelle.

«Metoo» handler om å utnytte en maktposisjon. Pressen skal selvfølgelig granske politikere som misbruker sine verv og bryter partienes etiske retningslinjer. Nå bør Pressens Faglige Utvalg vurdere om det er VG som har brutt journalistikkens etiske retningslinjer. Den fjerde statsmakt har et etisk ansvar for hvordan de fremstiller personer som omtales i avisene, og hvorvidt kildegrunnlaget for en sak er tilstrekkelig.

VG forsvarer seg med at de forsøkte å kontakte Trond Giske, uten hell. Verken manglende telefonkontakt eller «ingen kommentar» rettferdiggjør presseetiske overtramp. VG plasserer en mann som er i ferd med å reise seg fra rennesteinen, i gapestokk, uten å ha dekning for det. Pressen skal være like sannhetssøkende, uavhengig av om personer som omtales tidligere har brutt etiske retningslinjer eller lover.

Jeg forstår hvorfor VG vil være først ute med å omtale et nytt varsel mot Trond Giske. Saken har sikkert generert mange klikk det siste døgnet. Klikkene er imidlertid på bekostning av Trond Giske, hans familie og avisens troverdighet. VG bør beklage, og Giske bør fortsette med å takke ja til å danse.