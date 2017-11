Forskjellen er at kosen blir mye tryggere, og at du forurenser mye mindre med rentbrennende ovner.

Det er spredd både myter og misforståelser om byrådets forslag om å forby gamle, forurensende ovner - en sak som bystyret tar stilling til onsdag 22. november. Ett av dem er at det blir forbudt å ha de åpne gamle peisene som finnes i om lag 6500 boliger i Bergen. Peiskosen vil med byrådets forslag om nye regler fra 2021 fortsatt være lov, men boligeieren må installere en rentbrennende innsats.

Et raskt nettsøk viser at det koster fra 3800 kroner og oppover, montering unntatt. Innsatsene finnes også i åpne utgaver, slik at vi kan sitte og høre knitringen, akkurat som før. Til gjengjeld vil peisen med ny innsats gi mer varme, mindre helseskadelig svevestøv, og boligen og skorsteinen vil attpåtil være mye mindre utsatt for brann. Og enda bedre: Du får 5000 kroner fra Bergen kommune for å gjøre det! Byrådet synes det er en god deal for alle parter.

Brannvesenet med sine dyktige fagfolk er krystallklar i sin anbefaling: Bruk av gamle ovner fra før 1998 bør bli forbudt fordi de er vesentlig mer brannfarlige. Nær åtte av ti skorsteinsbranner er forårsaket av disse såkalt ikke-rentbrennende ovnene, som ved lov ble forbudt å selge og installere etter 1997. I Bergen brenner det fortsatt for mye, og menneskeliv går tapt.

Disse gamle ovnene avgir i tillegg betydelig mer svevestøv. Ny forskning dokumenterer at også lavere konsentrasjoner og kortere eksponeringstid er helseskadelig for oss. Både EU og statlige myndigheter krever at Bergen må skjerpe seg, og det raskt, ikke bare av hensyn til spesielt utsatte grupper med helseplager, men oss alle.

Selv om det er rett at sentrale bydeler er mest utsatt for svevestøv, er Nansensenteret tydelig på at det også er områder i de fleste bydeler som har høye konsentrasjoner av svevestøv. Mer forskning vil sikkert kunne vise nøyaktig hvor disse områdene er. Byrådet anbefaler uansett ikke å trekke et finmasket nett av grenser i hver bydel der det er lov og ikke lov å bruke gamle, brannfarlige ovner. De brannfaglige argumentene gjelder uansett geografi. En brannfarlig ovn er brannfarlig enten den er i Årstad eller i Fana.

Vi har et stort felles ansvar i å avskaffe helseskadelig byluft. Derfor gjøres det mye. 400 flere daglige bussavganger i Bergen, bybaneutbygging, elbil-fordeler og rushtidsavgift gjør at trafikken glir bedre og avgir mindre forurensing. Den nye havneledelsen arbeider systematisk med å få ned utslipp og elektrifisere havnen.

Nå må vi gjøre en kraftinnsats for å få boligene våre til å bli både mindre brannfarlige og slippe ut mindre helseskadelig svevestøv. Med byrådets forslag blir det fortsatt lov å nyte peiskosen. Forskjellen er at kosen blir mye tryggere, og at du forurenser mye mindre.