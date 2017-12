Som mangeårig forsker med høy grad av troverdighet er «kognitiv svekkelse» omtrent den styggeste diagnose jeg kan få.

For et års tid siden sendte fastlegen meg opp til undersøkelse på Haukeland Sykehus. Jeg møtte opp til avtalt tid og fikk vite at dr. X ventet på meg lenger inne i gangen. Døren sto på gløtt, så jeg banket på og fikk vite jeg skulle komme inn. Rommet var svært stort og borte ved veggen satt en mann med ryggen til som jeg antok måtte være legen. «Ditt personnummer?» sa han, som jeg svarte på, før han fortsatte med «fastlege?», som jeg selvfølgelig også svarte på. Deretter sa han:«Jeg skal orientere ham om hvordan du skal behandles videre. Jeg har ringt inn en medisin du kan hente på apoteket. Så kan du gå».

Og det var det. Hele «konsultasjonen» varte ikke over to minutter, og jeg så ikke legens ansikt annet enn i profil på tre–fire meters avstand. Jeg antok det var dr. X som satt der, men han presenterte seg ikke. Det kunne like gjerne være en skuespiller som han hadde leid inn for å skape seg et frirom.

Etterpå gikk jeg over i kantinen hvor jeg bestilte kaffe og spekulerte på hva jeg egentlig hadde vært med på i denne merkelige forestilling. Hvorfor hadde legen ikke undersøkt meg? Var han syk? Eller overarbeidet? Hadde han bestilt en vikar til å overta hans vakt, mens han selv var opptatt på annet hold? Og hvorfor måtte jeg opp til Haukeland bare for å hente en elektronisk resept?

Ved oppfølgende konsultasjon hos fastlegen orienterte jeg henne om denne uortodokse konsultasjon og at jeg ikke var blitt undersøkt. Hun ble svært overrasket og kunne til gjengjeld fortelle at dr. X hadde rapportert at han hadde undersøkt meg og at hun hadde mottatt en fullstendig klinisk vurdering basert på hans undersøkelse av meg.

En slik undersøkelse omfatter blant annet undersøkelse av øyemotorikk, symmetriske reflekser, koordinasjon og balanse, og forutsetter derfor at pasienten tar av seg noe av tøyet. Det var en ganske besynderlig sak: En anerkjent spesialist som hevder at han har undersøkt en gammel dame og skriver ut en oppdiktet journal, uten å ha sett meg. I andre termer ville det bli betegnet som et falsum.

Fastlegen reagerer omgående og skriver til avdelingssjef dr. Y og utber seg en forklaring angående dr. X merkelige atferd og journal.

Dr. Y svarer at det er «underlig» at beskrivelsen som gis av fastlegen og hennes pasient kan være korrekt og realistisk for «dr. X arbeider effektivt i en travel poliklinikk». Da dr. X blir forelagt saken antyder han at pasienten kan ha utviklet en «kognitiv svekkelse» som gjør at hun beskriver konsultasjonen slik. Dr. Y finner ikke grunnlag for konkrete tiltak.

Fastlegen svarer at hun er sjokkert over svaret fra dr. X, og at pasienten som «er en helt oppegående, kognitivt velfungerende kvinne» står ved sin fremstilling og kan om ønskelig gjenta den i et annet forum. Avdelingssjef dr. Y svarer at han ikke ønsker å forfølge saken videre, og at det foreligger et notat om den kliniske undersøkelse av meg.

Jeg ber om et møte med dr. Y i håp om å kunne avklare saken og blir innvilget 10 minutter. Her får jeg stående i et trangt lite lokale som minner om et magasin for oppbevaring av sengetøy, lov til å forklare hvordan jeg ser på saken. Dr. Y, likeledes stående, og uten øyekontakt med meg, gjentar bare at han har full tillit til dr. X.

Dermed vandrer jeg igjen over til kantinen på Haukeland og prøver å skjønne hva jeg har vært med på. Min motstand mot påstanden om at jeg skulle ha «glemt» en hel undersøkelse, som delvis var fysisk, er ikke bare personlig, men også prinsipiell. Aldring er en voksende følelse av usikkerhet over egen mestring. Eldre klager ikke over autoriteten til en lege når hun/han forteller at de har vært undersøkt, selv om de vet at det ikke har vært tilfelle. De går hjem og finner seg i det. Ingen lege ville ha fortalt en yngre pasient at vedkommende var blitt undersøkt uten at det hadde vært tilfelle.

Eldre har større tiltro til legestandens autoritet og finner seg i mer, både når det gjelder helse og mange andre ting. Som mangeårig forsker med høy grad av troverdighet er «kognitiv svekkelse» omtrent den styggeste diagnose jeg kan få. Hva er det som gjør at en lege slynger ut slike udokumenterte diagnoser i hytt og pine? Og hvilket selvforsvar finnes det mot slikt maktmisbruk?

Underveis går det opp for meg at jeg i tillegg mister også førerkortet. Som rimelig kan være så er det en dårlig kombinasjon å ha anfall av kognitiv svekkelse og sitte bak rattet. Det var i det øyeblikk jeg bestemte meg for å protestere. Både for å få sannheten frem og for å få stoppet denne form for aldersdiskriminering. I sin tid var jeg litt med i kulissene da det første prosjekt om klageordninger for helsetjenesten ble etablert i Nordland. Veien til Pasient- og brukerombudet i Hordaland var dermed kort.

Det var på alle måter et godt valg. Jeg fikk den nødvendige tid til å legge frem min sak. Den ble fulgt opp med søk i arkivene, og opp kom andre saker med dr. X i sentrum. En av sakene var meget lik min. Det var en eldre kvinne som hadde fått «diagnosene» Asberger og ADHD av dr. X uten å være undersøkt. Hun hadde prøvd å si fra om at dette ikke stemte, men hadde ikke nådd frem og hadde resignert. Jeg antar hun var blitt en redd gammel dame uten tillit til helsevesenet.

Det tyder jo på at min opplevelse med dr. X ikke var et engangstilfelle. Om dr. Y og direktøren for avdelingen dr. Z hadde tenkt seg om hadde de sett nærmere på saken og bedt dr. X om pasientliste for de siste årene. Da kunne de skrevet et hyggelig brev, eller kanskje ringt, hvor de etterspurte hvordan opplevelsen med konsultasjonen hos dr. X hadde vært hos de andre av hans pasienter. Hvis ingen rapporterte om lignende tildragelser som det jeg opplevde, så kunne dr. Y og hans stab med god samvittighet ha lukket min sak og sagt at dette her var nok bare et engangstilfelle, og det skal selvfølgelig ikke skje igjen.

Pasient- og brukerombudet henvender seg i første omgang til ledelsen i Helse Bergen og får svar fra avdelingsdirektør, Dr. Z, men når ikke frem. Dermed løftes saken opp til sykehusets direktør og der organiseres et møte med avdelingsledelsen hvor klagen presenteres.

Ikke overraskende, så avvises den igjen, men en markør er etablert slik at sannsynligheten for gjentakelse er minimal.

PS. For ordens skyld gjør jeg oppmerksom at jeg aldri før denne saken møtte eller kjente til dr. X, Y eller Z.

BT har lest mailene mellom Haukeland og Else Øyen og hennes fastlege. Pasientombudet har også bekreftet detaljene som omhandler tidligere saker om Dr. X.