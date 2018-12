Gjør som du får beskjed om, sitt stille, kom tidsnok, svar rett, to streker under svaret.

En gang for lenge siden var det en gutt med konsentrasjonsvansker. Han følte frustrasjon over vanlig skoleutdanning. Gutten var smart og presset seg gjennom det han følte var unyttig skolearbeid. Helt til han begynte på Reed college. Der droppet han ut.

Når jeg sier at han droppet ut, hva tenker du da? Hvordan tenker du at fremtiden hans så ut?

Vel, hva tenker du om jeg sier at gutten med konsentrasjonsvansker og frustrasjon var Steve Jobs, grunnleggeren av Apple?

Jeg sier ikke at alle som dropper ut, blir multi-milliardærer. Men det finnes mange eksempler på såkalte dropouts som vi i dag ser opp til, for eksempel Jim Carrey som kanskje er en av våre beste skuespillere.

Utdanningssystemet vi har i dag, kritiseres stadig oftere. Flere og flere har begynt å gruble på hva skolen er til for, og på at skolen ikke har utviklet seg i takt med verden rundt.

Måten skolen vår er bygget opp og de fleste av fagene vi lærer i dag, ble bestemt for over hundre år siden. Vi trenger selvsagt å lære språk, lese og å skrive, matte og naturfag, Men er det tema som vi ikke lærer i dag, og som vi burde lært? Er måten vi lærer på den riktige?

Vi sitter stille og mottar informasjon. Denne måten var god til å lære elever til å jobbe i fabrikker. Gjør som du får beskjed om, sitt stille, kom tidsnok, svar rett, to streker under svaret. Fabrikkene i gamle dager likner jo litt på en skole. Man satt stille i åtte timer hver dag, og gjentok det samme om og om igjen. Men til og med fabrikkene har utviklet seg. Nå er mer og mer arbeid utført av roboter og maskiner, og fabrikkene trenger ikke mennesket på samme måte som før.

Det menneskene nå skal gjøre, handler om å være kreativ, skape helt nye løsninger, helt nye roboter og maskiner og måter å produsere på. Til det trenger man selvsagt å kunne skrive og regne. Men vi trenger også å kunne tenke selv. Ikke bare skrive det rette svaret med to streker under, men faktisk tenke utenfor boksen og se sammenhenger andre folk ikke har sett før.

For meg virker det som at skolen forbereder oss for fortiden, og ikke på fremtiden. Og hvem er fremtiden?

Det er oss elever som sitter i dette rommet, og millioner av andre som kan gjøre noe med måten skolen underviser på. Alle har forskjellig behov og forskjellig læringstempo. Om en bruker litt lengre tid på å lære noe, blir en beskrevet som mislykket. På skolen er det en konkurranse om å få den beste karakteren.

Jeg mener skolen heller burde fokusert på hvordan eleven kommuniserer ideene sine, hvordan de kan samarbeide med andre og å vise sin kreativitet. For siden maskinene jobber på fabrikkene, kan jo vi mennesker i mye større grad enn før planlegge våre egne kalendere. Vi slutter jo ikke å være kreativ selv om klokken er fire og vi går hjem fra jobb eller skole.

Jeg mener skolesystemet vi har i dag er utdatert. Det begynner nå også vokse frem en stor bevegelse rundt om i verden som mener at utdanningen vår må endres. Derfor burde lærere også tjent mer.

En god lærer gjør så mye mer enn å bare lære fra seg. Lærere burde tjent like mye som leger. Leger redder liv. En god lærer hjelper elever gjennom vanskelige tider og til å oppnå drømmene og målene sine. Det er ofte lærerne som får skylden. Men det er ikke de som er problemet. De jobber i et system uten mange valg og rettigheter til å påvirke det de må lære bort.

Om du som går på skolen nå vil endre skolesystemet sånn at dine barn kan ha en gøy og lærerik opplevelse når de en gang skal gå på skole, er det bare å sette i gang og drømme om hvordan skolen kunne ha vært!

Vi vet selvsagt ikke hva løsningen er ennå. Men det er vi som kjenner på problemene. Vi må ta tak i dem og forsøke å endre en og en ting. Å endre noe så stort som skolevesenet er nok litt som å spise en elefant. Vi kan få det til. Vi må bare ta en bit av gangen.