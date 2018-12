Hold helligdagen Wifi-fri

Barna våre, det kjæreste vi har, venter tålmodig mens vi ser på dansende damer og andres barn.

DROPP SNAPPINGEN: La oss droppe den evinnelige snappingen og heller være i øyeblikket, der ting skjer. La oss lagre de beste øyeblikkene i vår egen harddisk, hjertet, skriver Veronica Linea Mortensen. Foto: Privat

Veronica Linea Mortensen Mor og forfatter

Publisert: Publisert 22. desember 2018 15:00

Å se noen, virkelig se dem – det er julegaven du bør gi dine nærmeste. Kan vi senke stressnivået et lite hakk, og huske hva jula egentlig handler om: å være sammen.

– Mamma, kan du sende en snap til nissen av meg?

– Mhm …

Guttungen står klar, han holder opp en katalog fra en velrenommert lekebutikk, slått opp på en side med Lego.

Men det ser jeg ikke. Jeg ser en eldre dame danse ned en trapp til moderne musikk. Så festlig. Filmen blir avbrutt av en snap fra en venninne på Hitra - 1590,4 km lenger sør i landet. Den lille ettåringen hennes spiser grøt.

Jeg ser opp, femåringen står der ennå, venter tålmodig.

– Hva sa du, vennen?

Han ønsker seg Lego fra nissen, men hva ønsker han seg fra meg?

Tilgjengelighet, oppmerksomhet, tilstedeværelse, kanskje. Men jeg må bare sende en snap til av kaffekoppen, dobbelhaken eller fjelltoppen.

Hvorfor har vi dette behovet for å dele med alle og enhver? En studie gjort på universitetet i Oxford viser at bare 27 prosent av vennene dine på Facebook er dine ekte venner.

Flere studier viser også at bruk av sosiale medier kan være årsak til samlivsbrudd, noe som er trist, men vi voksne kan velge å gå. Barna våre derimot, det kjæreste vi har, de som elsker oss ubetinget, de venter tålmodig mens vi ser på dansende damer og andres barn.

Det er ingen hemmelighet at dagens samfunn er bygget opp rundt likerklikk, views og kommentarer på sosiale medier. Vi er så tilgjengelige, og internett har gjort verden så liten, at vi ikke trenger være sosiale lenger. Alt foregår på en liten, lysende skjerm i din hule hånd. Julebordet ditt skal streames til alle på vennelisten. Julegavene pakkes og pyntes i instagramvennlig dekor. Julefreden knipses i en tisekunders snap. 768 venner på Facebook ser bildet av juletreet ditt, 67 liker dette.

Skapene renner over av duftlys og vaser, og ungene har magic sand og slim så det tyter ut av ørene. Vi har nok! Men at vi har nok er jo ikke noe nytt fenomen. Rikdom, velstand og overforbruk har alt økt i en rasende fart siden krigens slutt. Det nye er at vi på død og liv må poste det på sosiale medier før svineribben har nådd magesekken.

ALT DU TRENGER: Vi er så tilgjengelige, og internett har gjort verden så liten, at vi ikke trenger være sosiale lenger. Alt foregår på en liten, lysende skjerm i din hule hånd, skriver innsender.

Vi kan ikke stoppe utviklingen av den teknologiske retningen verden tar, men vi kan ta ansvar for å fremdeles holde kommunikasjon og mellommenneskelige relasjoner levende. Vi er blitt en verden av fasadebyggere, men nå må vi ta julen tilbake, se forbi filter, hashtags og statusoppdateringer. Hvem er vi da, i den virkelige verden med ekte mennesker og gode samtaler?

Kan vi resirkulere den urgamle tradisjonen å faktisk snakke med hverandre mens adventslyset brenner, pepperkakemenn fortæres og metervis av pakkebånd krølles?

Da min eldste sønn var ni år, begynte jeg å stille ham tilfeldige spørsmål. Hva vi skulle gjort om vi vant 10 millioner, og om vi tror på havfruer. Senere etterspurte han flere spørsmål. En gang kom spørsmålet: «Hva er det koseligste vi gjør sammen?»

– Det vi gjør nå, spørsmålene.

Han trengte ikke tenke på det engang. Han følte seg sett og hørt. Og jeg følte meg skyldig, for ikke å ha sett det behovet han hadde.

Det pågår en hvit-jul-kampanje, der man ønsker å gi barna en alkoholfri jul. Da foreslår jeg at vi kaster oss på en kampanje for mobilfri jul. La oss droppe den evinnelige snappingen og heller være i øyeblikket, der ting skjer. La oss lagre de beste øyeblikkene i vår egen harddisk, hjertet.

Kjære julenisse, jeg ønsker meg tilstedeværelse og den gode samtalen til jul.

