Robotene i eldreomsorgen skal gi mer tid til den gode samtalen.

«Nei takk til roboter i eldreomsorgen», skriver Anne Margrethe Øverbø i BT 20. februar og belyser en dessverre bred misoppfattelse. Våre samtidsroboter vil etter alle solemerker tre inn i hjemmene våre, men de fleste vil neppe være av sosial karakter.

Når utviklingen akselererer hurtigere enn noen gang, må vi likevel respektere at mange fortsatt er skeptiske til robotene. En robot er en datastyrt enhet som ved hjelp av sensorer kan motta data fra omgivelsene, bearbeide disse og reagere ved å iverksette handlinger i henhold til forhåndsprogrammerte regler.

Robotenes oppgave er ikke først og fremst å være medmennesker. Digitalisering skal bidra til å gi oss alle mer brukertilpassede innretninger: «One size» har aldri passet alle.

Det er bra at Øvrebø sier ja takk til at moderne teknologi skal hjelpe eldreomsorgen med løft, overvåking og alarmer. I Omsorg 2020, regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020, står det at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. I tusenvis av hjem vil vi se e-låser, komfyrvakter og trygghetsalarmer.

Pakkeløsningene vil ha ett fellestrekk, nemlig fleksibilitet som gir en trygghet til pårørende, ansatte og brukere etter hvert som behovene endrer seg. Digitalisering av helsevesenet skal, som i resten av samfunnet, bidra til å effektivisere tunge manuelle prosesser og avlaste mange av de tunge og farlige jobbene.

Effektivisering gjør at vi får mer tid til å gjøre jobbene vi ønsker å gjøre bedre. Det betyr at vi kan bruke mer ressurser på for eksempel aktivitører, som i dag gjør en fantastisk jobb på institusjonene som har midler til dem.

Alle skal med i omstillingens tid. Det fordrer at vi aksepterer premisset om at ulike behov krever ulike løsninger.

Robotene skal ikke erstatte de varme hendene: Teknologi satt i system gir først og fremst enklere kommunikasjon til omverdenen.

Dersom vi skal fortsette med eldreomsorg slik den er i dag, vil det ikke være nok hender i 2030 til alle. Digitale verktøy skal støtte de varme hendene, slik at vi får tid til den gode samtalen.