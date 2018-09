Forrige uke leste jeg John Glenn Robertsen sitt innlegg om mobil på skolen, og fikk lyst til å skrive litt om det. Jeg gikk på skolen som Robertsen er lærer på og kjenner ham godt. Vil si at jeg er enig med ham i det han skriver.

Jeg måtte bytte skole på grunn av flytting for et halvt år siden, og jeg tror at hvis det hadde vært lov med telefon på skolen, hadde jeg kanskje ikke fått så mange gode venner jeg har nå på min nye skole.

Hadde det vært lov å bruke mobil i friminuttene, hadde jeg ikke hatt mulighet til å prate med dem og bli bedre kjent med dem.

Jeg tenker også at det er mange barn som går på sport (i min klasse er det mest håndball og fotball), og hvis de vil bli gode i det, så må de øve og ikke sitte med telefonen om ettermiddagene. Jeg går på ballett, og der øver vi nå på spagat. Vil jeg bli god i det, så må jeg øve.

Samme med andre ting. For eksempel om du skal ha en viktig prøve i matte, så er det bedre å øve enn å sitte med mobilen.

Det er viktig ikke å ha mobilen/lyden på eller liggende på pulten mens vi er på skolen. Da mister man konsentrasjon.

Om du sitter med telefon i timene, stjeler den både deg og tiden.