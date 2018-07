Folk må gi avkall på reiser som krysser bommene. Handlefriheten reduseres, det vil nok også handelen.

Bompengene i Bergen har nå passert smertegrensen for mange innbyggere. Man vil etter hvert se at trafikktallene går ned igjen. Det direkte resultatet er at inntektene i bomringen blir lavere enn budsjettert. Mer utilsiktede bivirkninger er at folk må gi avkall på reiser som krysser bommene. Handlefriheten reduseres, det vil nok også handelen.

Enda verre blir det når bystyret får satt opp 13 nye bomstasjoner i tillegg to passeringer i sentrum. Folk vil kvi seg mer for å dra noe sted fordi det blir for dyrt gjennom bommene. Det er faktisk ganske mange som ikke kan ta bybane eller buss i stedet for bil.

Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti (Ap), proklamerte allerede i 1992 bybane var en viktig sak for henne som politiker (B.T. 02.01.1992).

Ørjan Deisz

Dette uten at jeg har funnet en eneste undersøkelse der bybane ble sammenliknet med andre kollektivløsninger eller trafikkreduserende tiltak i Bergen. Det er i seg selv oppsiktsvekkende. Jeg har heller ikke funnet en nøytral rapport som anbefaler bybane i Bergen siden.

Så hvorfor bruke avsindig mange milliarder bompenge- og skattekroner på å bygge den? Kostnadene med Bybane til Fyllingsdalen er svært usikre. Seinest i 2016 var kostnadene beregnet til 6,2 milliarder mot 7,6 milliarder i 2017.

Inntektene i bomringen synker måned for måned i takt med høyere takster og stadig økende antall elbiler. Hele bybaneprosjektet er nå et gigantisk risikoprosjekt. Og da finnes ingen andre løsninger enn nye taksthevinger i bomringen, rushtidsavgift i den ytre ringen og annen ny skattlegging av bilistene som byrådet kan komme på. De nekter jo for at de vil gjøre dette – men hva annet kan de gjøre når kassen er tom?

Det er grunnen til at stadig flere bergensbeboere protesterer. Velgerne må si ifra ved neste valg.