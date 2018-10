Tenk å sitte rundt Lille Lungegårdsvannet og oppleve Bergens eget vannorgel.

Takk for invitasjonen til å tenke høyt rundt prosjektet «Litt bedre Bergen». Jeg benytter anledningen til å fremme forslag om en kulturell installasjon som forener to av byens «eksportvarer»: Vann og musikk.

Bakgrunnen for dette forslaget er i korthet følgende: I fjor høst satt undertegnede flere kvelder rundt vannfontenen på Margaret Island i Budapest og tok inn skjønnheten fra byens vannorgel.

Det var sterke estetiske inntrykk, av så vel musikalsk som av visuell karakter. Tanken kom fort: Dette ønsker jeg for Bergen. Dette kan vi simpelthen ikke være foruten der hjemme mellom de syv fjell: Dansende vann fra et utall dyser, spektakulært lyssatt, designet og sekundert i takt med musikken fra høyttalere montert rundt fontenen. Jeg så det for meg. Jeg ser det fortsatt for meg og hører lyden av Smålungeren som treffer vannspeilet etter å ha vært virvlet rundt 10–15 meter oppe i luften.

Tenk å sitte rundt Lille Lungegårdsvannet og oppleve Bergens eget vannorgel fremføre musikk av Sæverud, Aurora, Grieg, Kygo, Kurt, Reidar Bøe (var det det han het? Må spørre min far), Christine Sandtorv, Geirr Tveitt, Tor Endresen, Jan Eggum, Arne Bendiksen, Ole Hamre, Julian Berntzen, Doddo, Ole Bull, De musikalske dvergene, Sissel Kyrkjebø, Lars Vaulard m.fl. Må le over kombinasjonene og repertoaret som ville vært mulig.

Hver lørdag kl. 19 – 19.30. Etter bylørdagen. Etter handlemaset. Sammen med kjiket, sammen med ungene og madammen, sammen med turistene, sammen med duene.

Hadde ikkje det vært nåkke? Ideen er gratis.