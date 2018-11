DEBATT: Jeg tror ikke «gullseddelen» fører til økt kunnskap blant ungdommen.

16-åringer bør få full stemmerett, hevder mange. De burde få rett til å engasjere seg enda mer politisk. Rett til å bestemme om voksne politikere skal få til å oppnå de drømmer eller ambisjoner de har for landet. Eller skal de virkelig det?

Privat

Hovedargumentene for dem som er imot at 16-åringer skal få stemmerett, er at ungdom som er 16 år verken er myndige eller kan stille til valg. Det er en tanke som er verdt å tenke litt gjennom.

At 16-åringer ikke har myndighet til å stemme, handler om ansvar. Det handler om at vi må akseptere at ikke alle 16-åringer har god nok kunnskap om politikk og samfunnsoppbygging. Misforstå meg rett, det har verken alle voksne eller seniorer heller, men man må etter mitt syn vite hva eiendomsskatt er, at man betaler en avgift for avfallshåndtering, at alt rundt deg og hva politikerne bestemmer faktisk påvirker lommeboken til ungdommens foreldre.

Poenget mitt er: Istedenfor å gi «gullseddelen» til ungdom som er 15–16 år, altså stemmeseddelen, så tenker jeg at man i skolen burde lære betydelig mer om samfunnet og betydningen av politikernes valg for samfunnet. Og kanskje man burde ha tenkt at om man vil ha stemmerett, burde man kunne stille til valg selv også. Jeg tror det mest fornuftige er å opprettholde stemmerettsalderen i dag slik den er, å holde den på linje med myndighetsalderen.

Ungdom flest påvirkes ikke direkte av kutt eller økt eiendomsskatt, eller om selskapsskatten kuttes, eller om en av tunnelene til Voss ikke er ferdig i 2022 men i 2024. Men hadde 16-åringer eid eget hus, drevet et eget selskap, kjørt bil og vært jobbpendler mellom Voss og Bergen hver dag, så kanskje interessen hadde vært sterkere. Problemet er at veldig lite politikk påvirker ungdommers liv. Målet bør heller være at 16-åringer får mer kunnskap om samfunnet. Og jeg tror ikke «gullseddelen» fører til økt kunnskap blant ungdommen.

Med mer læring om demokrati og samfunnetsstrukturer, lærer vi om at politikk påvirker på stort og smått, og at politikk også handler om verdier, ansvar, plikter og muligheter. At alt henger sammen, bussbilletter for ungdom med skatteinntekter fra selskapsskatten, en makspris i barnehagen og litt mer penger i lommeboken til småbarnsforeldre.

Nøkkelen til økt politisk engasjement blant ungdommen ligger kanskje i å lære, ikke bruke kunnskap man kanskje ikke har som 15 og 16-åring.

Jeg sier nei til stemmerett til 16-åringer.