DEBATT: Det seier bussjåføren over høgtalarane på linje 930 mellom Odda og Bergen når bussen er komen inn på ferja.

Eg ser litt forundra på sidemannen, og blir møtt med eit par augo som er like forundra som mine. Det same gjeld fleire av passasjerane på bussen.

Vi går ut i samla tropp. Der står ein fyr kledd i refleksjakke. Han forklarer at dei som har betalt bussbilletten i appen, må betala eigen ferjebillett.

Skyss har dei siste månadane reklamert med at ein kan bruka Skyss-appen overalt i Hordaland. Det kombinert med billigare billettar over fleire soner har vore distriktsalibiet til Skyss.

Det har liksom vore eit plaster på såret for den stadig meir distriktsfiendtlege framferda til det fylkeskommunale transportselskapet. Dei kuttar kanskje i avgangane våre for å få fleire avgangar i Bergen, men i det minste får vi billigare billettar og ein app som strengt tatt skulle vore tilgjengeleg for oss for fleire år sidan.

Eg tar naturlegvis ikkje irritasjonen min ut over ferjebilletøren. Han gjer berre jobben sin. «Ja, dokker må betala eigen billett. Nei, vi skjønner det ikkje heilt vi heller,» seier han til dei forståeleg nok misnøgde passasjerane.

Kanskje er det dårleg kommunikasjon mellom Skyss og ferjeselskapet? Eller kanskje det faktisk er slik at appbrukarar må betala eigen ferjebillett. Om det er tilfellet, har eg i alle fall aldri sett det skrive nokon plass.

Dette er det som skjer når våre folkevalde set alt ut på anbod, og når dei ulike delane av kollektivtilbodet i fylket blir drifta av ulike selskap. Det går ut over brukarane, særleg dei som bur i distrikta.

Det er ikkje like mange hardingar eller sunnhordlendingar som det er folk i og rundt Bergen. Derfor er vi ikkje like lukrative, og derfor blir vi nedprioriterte – sjølv om ein odding har rett på eit like godt tilbod som ein tjuagut frå Bergen.

Så kjære Skyss, kost gjerne på dykkar dei ferjebillettane, eller legg dei i det minste inn i appen. Om det skulle visa seg å vera særskilt utfordrande, bør de sørga for betre kommunikasjon med brukarane, slik at vi veit kva vi kan forventa av reisa.

Er det verkeleg for mykje å be om?

Dette svarer pressekontakt Camilla Lundberg Berntzen i Skyss:

Det stemmer at ferjebillettar ikkje er inkludert i Skyss-appen, og vi er lei oss for vi ikkje har informert godt nok om dette. Både i appen og på skyss.no ligg det slik informasjon, men vi vil sjå på om det kan kome enda tydelegare fram.

I Hordaland er det mange ferjestrekningar, med ulike takstar i høve eige regulativ. Til dømes er det berre på strekninga Odda – Bergen mogeleg å reise med tre forskjellige ferjer. Det er difor komplisert å selje ferjebillettar i Skyss-appen, og ein har valt ikkje å inkludere ferje- eller kombinasjonsbillettar her.

Gjennomgåande billettar for buss og ferje kan framleis kjøpast om bord på bussen. I dei fleste tilfelle er desse billettane rimelegare enn dei var før omlegginga av takstsoner for buss i Hordaland.

Ferje har ein annan prismodell enn båt, og med innføring av Autopassregulativet vil billettering av ferjepassasjerar falle bort.