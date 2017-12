Ethvert forslag som tar utgangspunkt i å bygge bane gjennom Sandviken uten samtidig å få E39 ut av dagens åsyn må legges dødt.

Det har de siste ukene foregått en storslått mobilisering av alle som kan krype og gå i Ytre Sandviken i tilknytning bybane-utredning for Åsane.

For en utenforstående kan det virke underlig at en hel bydel plutselig reiser seg og roper unisont om noe så kjedelig som trikkeskinner, men for de det gjelder betyr det så mye mer.

Ytre Sandviken er en bydel som har fantastisk mye å by på for både liten og stor, for fjellfolk så vel som sjøfolk. De siste 15 årene har bydelen blomstret enormt.

Men det hviler en stor skygge over vår idyll. En dårlig skjult og vanskelig ignorert detalj. Slangen i byrommet er E39; bråkete, stor og grå bukter den seg tvers igjennom Ytre Sandvikens hjerte, den ruver i landskapet og gjør kvelertak på hver harmonisk tanke og fornøyelig idé. Den snoker seg inntil Gamle Bergen, åler seg forbi Handelshøyskolen og utånder en svevestøv-hilsen til intetanende barn på Stemmemyren idet den stuper inn i Eidsvågstunnelen som en våt promp.

Dette er ikke nytt. Veien har vært der lenge og vi har innfunnet oss med den.

Men nå har vi fått en magisk mulighet til å korrigere den historiske feiltagelsen. For plutselig har det oppstått et rom, en anledning, som gir syndsforlatelse og håp til alle de som fortsatt har tro på demokratiet eller andre gudommelige naturkrefter.

For, hvis en bybane til Åsane først skal bygges, og hvis bybanen skal bidra til et nyskapende og bærekraftig Bergen, så kan det bare bety at kvelerslangen i Sandviken endelig skal begraves. I dens sted skal det oppstå en miljøvennlig og estetisk bybanetrasé, en to-felts sykkeltrasé for el-syklister og mosjonister og en lokalvei med lave fartsgrenser og lite trafikk.

Ethvert forslag som tar utgangspunkt i å bygge bane gjennom Sandviken uten samtidig å få E39 ut av dagens åsyn må legges dødt. Det er ikke forenlig med beboernes ønsker, og det tar ikke hensyn til de forpliktelser og ansvar man har for byens framtid.

Vi som bor og lever våre liv i Sandviken ønsker at bybaneutbyggingen skal skje hånd i hånd med den utviklingen som vår bydel trenger, at de nødvendige hensyn blir tatt underveis og at vi får ta del i de mulighetene og godene som bybanen representerer.