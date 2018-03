Begeret er fullt. Jeg orker ikke mer hat. Jeg orker ikke mer drittslenging.

Jeg har lett for å tenne på alle plugger når det gjelder politikk og nyheter. Jeg kan bli så sint og fortvilet at dagen nesten blir ødelagt hvis jeg leser noe som jeg er grunnleggende uenig i.

Det virker som om hele nasjonen har gått inn i denne usunne boblen som jeg kjenner så godt igjen hos meg selv.

Enten kjeftes det på Sylvi Listhaug (Frp) for å nok en gang ha vært retorisk uklok, eller så kjeftes det på Jonas Gahr Støre (Ap) for å ha trukket inn 22. juli. Hatet ulmer i nasjonen, og mange er med rette bekymret.

Mange av oss reagerer med å kjefte. Det er lettere å takle politisk uro ved å ha en syndebukk. Men det eneste dette sinnet fører med seg, er at folket blir enda mer splittet. Møter man hat med hat, blir det ikke mer kjærlighet. Så enkelt er det.

Vi må kunne være politisk uenige uten å føle på trangen til å slenge hverandre i bakken. Om noen er uenig med deg, hjelper det ikke om de kjefter sine meninger frem, er usaklige, går i forsvar eller henger deg ut for synspunktene dine.

Inviterer man til åpenhet, får man åpenhet tilbake. Inviterer man til provokasjon, får man som oftest igjen med samme mynt.

Hva om politikerne og alle vi andre hadde jobbet aktivt med å forstå den andre siden? Det finnes ofte en god grunn til at folk mener det motsatte av deg.

Jeg har mange venner som står tydelig på Listhaugs side i denne saken, som mener at Støre har all skyld. Jeg er uenig, men kan forstå hvorfor noen mener det. Den eneste grunnen til at jeg klarte å forstå det, var at jeg tok meg tid til å lytte da noen fremmet faktiske bekymringer og fortvilelsen de selv kjenner på.

Jeg prøver å minne meg selv på at alle kommer fra et sted av enten kjærlighet eller frykt. Jeg sier det til meg selv hver gang jeg leser noe som er langt unna det jeg selv mener. Frykt for det ukjente, kjærlighet for sine kjære, kjærlighet for sitt land. Akkurat som meg.

Når man forstår at alle, uansett for eller imot mener oppriktig talt at det de mener er til det beste for alle, så kan man kanskje klare å skape denne viktige dialogen igjen.

