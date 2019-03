Igjen mister vi byen vår til cruiseturistene

DEBATT: Butikkene erstattes av spisesteder, Bryggen er en paradegate med suvenirbutikker og Fløyen et permanent tivoli.

ØDELAGT SENTRUM: Fløyen, som før var bergensernes allemannseie, er nå blitt en arena lagt til rette for møte turiststrømmen. Det ser faktisk ut som et permanent tivoli der oppe, skriver Marlen Foseid. Foto: Nikita Solenov

Marlen Foseid Bergen

8000 cruiseturister daglig til Bergen sentrum, foreslo bystyret i oktober som et tak på antall cruiseturister. Joda, det skal visstnok være en reduksjon fra i fjor, og arbeidet med å etablere landsstrøm og innføre en ekstra avgift for cruisebåter som forurenser mye, er i gang. Men før vi går videre med den gryende optimismen, la oss titte litt på hvordan cruisetrafikken og den moderne turistindustrien endrer Bergen sentrum.

Etter hva jeg kan se, er de fleste forretningene som fører varer som ivaretar en vanlig husholdning omtrent borte fra sentrumsbildet. Lokalene er erstattet av restauranter og spisesteder. Bryggen har lenge vært en eneste lang paradegate med suvenirbutikker, og Fløyen, som før var bergensernes allemannseie, er nå blitt en arena lagt til rette for møte turiststrømmen. Det ser faktisk ut som et permanent tivoli der oppe.

Cruisebåtene arrangerer naturlig nok turer både til Fløyen og Ulriken, men jeg regner med at det er cruiserederiet som sitter igjen med mesteparten av gevinsten for billettsalget. Noen har fortalt meg at en billett for guidet tur til Fløyen nærmer seg tusenlappen.

Klart Bergens næringsliv er interessert i turistvekst, men jeg tror vi andre som bor i Bergen må innse at vi har «mistet» byen, i hvert fall om våren, sommeren og mye av høsten. Kanskje vi får ha Bergen sentrum «i fred» deler av vinteren, men nå når regn er blitt en turistattraksjon, har jeg mine tvil om det.

Og kanskje vi bryr oss lite om det som skjer, de fleste av oss lever livene våre utenfor Bergen sentrum. Akkurat slik som i Venezia, Barcelona og Firenze, der sentrum er mer eller mindre ødelagt av turistindustrien, der leiligheter og hus i sentrale strøk blir kjøpt opp og gjort om til hotell og kafeer.

Mens turiststrømmen bare øker, blir vi andre bedt om å skifte til elbil, reise kollektivt, sortere boss, skrote vedfyring og spise mindre kjøtt. Frekt nok blir vi også bedt om å ofre flott Vestlandsnatur til vindkraft.

Imens seiler digre cruisebåter fulle av turister inn i norske fjorder. Konsumet om bord av mat og drikke er enormt, det samme er mengden av mat som kastes. Men det er kanskje glemt nå ved inngangen av storinnrykket i mai?

Inkonsekvensen i dette miljøregnestykket er absurd. Hver og en av oss skal ta ansvar for miljøet, legge om livsstilen, mens den store kommersielle turistindustrien bare kan kjøre på. Noen skarve elektriske batterier på båter som anløper Bergen skal liksom bøte på dette. Grønt skifte? Jeg må si jeg har mine tvil.

