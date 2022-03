Utdatert veipolitikk fra Vegvesenet

Når vi regner på hva større veiutbygginger koster, må vi ta klimatilpasningen med i regnestykket.

Matjord kan ikke ofres til fordel for utbygginger, mener innsenderne. Blindheimsdalen mellom Arna og Vågsbotn vil bli sterkt berørt av den nye traseen Statens vegvesen ønsker for Ringveg øst.

Stina Oseland Direktør, Klimaetaten, Bergen kommune

Håvard Haarstad Professor og leder, Senter for klima og energiomstilling, UiB

Med sine planer for Ringveg øst prøver Statens vegvesen å presse gjennom en veipolitikk som hører fortiden til. Det er på tide å legge større veiutbygginger i skuffen, av hensyn til klima og natur.

BT rapporterte i forrige uke at Statens vegvesen vil overkjøre byrådet og bygge en firefelts Ringveg øst med alternativet som tar mest jordbruksland. Dagen før var forsideoppslaget i samme avis at FNs klimapanel (IPCC) har funnet ut at halve jordkloden bør vernes for å unngå at de blir ubeboelige. Hvis klimakrisen ikke skal få konsekvenser for utbyggingsprosjekter som Ringveg øst, hvilke prosjekter skal den da få konsekvenser for?

Vi mener at det ikke er rom for denne type ekspansive veiprosjekter, om vi skal ha mulighet til å nå klimamålene. Det må være mulig å sikre, utbedre og vedlikeholde veiene våre uten at dette nødvendigvis betyr stor utvidelse av veikapasiteten. Og vi må ta konsekvensen av at veibygging ofte står i konflikt med andre målsettinger i samfunnet.

Nedbygging av natur gjør oss mer sårbare i møte med klimaendringene, mener Stina Oseland og Håvard Haarstad.

I eksempelet med Ringveg øst er det flere store målkonflikter, men la oss ta en som har blitt gjort spesielt aktuelt av den siste rapporten til FNs klimapanel: nedbygging av matjord og annen natur. Den aller største trusselen mot naturen og økosystemene våre er endret arealbruk, altså at vi tar over og endrer arealer fra natur til andre formål, som for eksempel vei.

Naturen spiller flere viktige roller i møte med klimaendringene. For det første har naturen en enorm evne til å ta opp klimagasser. Faktisk tar naturen opp om lag 50 prosent av de menneskeskapte utslippene av CO₂ og lagrer det i havet og i jordsmonnet.

Uten denne naturlige karbonfangsten ville effektene av klimagassutslippene vært mye mer alvorlige enn det de er i dag. Ved nedbygging av natur mister vi fremtidig karbonlagringskapasitet, og på den måten gjør vi oss mer sårbare i møte med klimaendringene.

Klimaetaten samarbeidet høsten 2021 med Institutt for biovitenskap ved UiB for å kartlegge karbonlager i Bergen. Hovedkonklusjonen fra undersøkelsene til studentene er at naturen i Bergen lagrer mer karbon enn gjennomsnittet for naturen i resten av landet. Studentene finner at gjennomsnittlig mengde karbon pr. kvadratmeter i Bergen er 28,5 kg, mens gjennomsnittet for resten av landet er 21,6 kg karbon pr. kvadratmeter.

Dette er ny kunnskap om karbonlageret i Bergen som alle aktører må ta innover seg i den videre samfunnsutviklingen.

Naturen er vårt viktigste vern for å håndtere de klimaendringene som allerede er her og som kommer uansett hva vi gjør. Vi vet ikke helt eksakt hvordan klimaendringene vil utarte i Bergen, men vi vet blant annet at det blir mer nedbør, både i mengde og i intensitet.

Klimaendringene kan føre til flere skred. På bildet ser vi et jordras som gikk mellom husene i Vassenden i Jølster kommune sommeren 2019.

Kraftigere nedbør kan føre til mer oversvømmelser, flom og skred. Tilfeldigvis kan nettopp naturen bidra til å dempe flom, forhindre skred og lede vann til steder der det ikke gir store ødeleggelser. For byer som Bergen er det viktig å spille på lag med naturen i møte med klimaendringene.

Den siste klimarapporten understreker også at klimaendringer vil øke presset på matproduksjon og mattilgang. Global matsikkerhet trues av tørke, flommer, hetebølger og stigende havnivå. Med dette som bakteppe blir hvert eneste dekar av Bergens matjord ekstremt verdifullt. Matjord kan ikke ofres til fordel for utbygginger; matjord må holdes i hevd og brukes til å lage mat.

Når vi regner på hva større veiutbygginger koster, må vi ta klimatilpasningen med i regnestykket. Prosjekter som i dag kan se ut til å gi positiv samfunnsnytte i med dagens regnemåter, kan bli veldig dyre for oss på sikt.

Ifølge IPCC vil bevaring og forbedring av naturlige karbonlagre være en sikker måte å bekjempe klimaendringene på, og å forberede oss på klima i endring. Det er billigere å ta vare på det vi har, enn å prøve å restaurere naturen om hundre år.

Det er også billigere i dag: Det skal mange og tunge klimatiltak til for å veie opp for utslippene skapt av å grave opp karbonbevarende natur. Å ikke bygge på natur og matjord er med andre ord et billig klimatiltak.

Med klimaomstillingen, teknologisk utvikling og nye transportvaner etter pandemien er det høyst usikkert om det er større veier vi skal investere i for fremtiden.

Statens vegvesen kjører på autopilot med gårsdagens infrastrukturbehov, og tar ikke inn over seg at løsningene de presser på for, som eksempel Ringveg øst, har gått ut på dato.