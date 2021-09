Sett mormor i fengsel!

Hvordan kan man bomme på antall plasser når et sykehjem skal rehabiliteres?

Slik er sengeplassen til Audhild Øksnes sin mormor på Storetveit sykehjem.

Audhild Øksnes Barnebarn

Nei, mormoren min er verken kriminell eller farlig. Hun er en søt gammel dame som er blitt litt dement. Ettersom hun nærmer seg 100 år, er ikke det så rart. Etter å ha klart seg på egen hånd måtte hun til slutt på sykehjem fordi helsen sviktet.

Etter å ha vært på avlastning fikk hun fast plass på Metodisthjemmet. Eget rom med bilder, nips og møbler som var hennes egne. Her slo hun seg etter hvert til ro.

Audhild Øksnes er fortvilet over mormorens boforhold på Storetveit sykehjem.

For en tid tilbake ble vi informert om at Metodisthjemmet skulle rives/renoveres, og nytt bygges. Det er selvsagt helt fantastisk for dem som etter hvert skal bo der. For min familie ble imidlertid dette starten på en svært vanskelig tid.

Bergen kommune har tatt i bruk gamle Storetveit sykehjem, noe som er helt greit, foruten at de ikke har tatt hensyn til antall beboere som ville bli overført. Dermed har min fine mormor fått et nytt rom som gjør meg mildt sagt rasende.

«I fengsel hadde hun fått sitt eget rom, jevnlig tilsyn og ordentlig mat», skriver Audhild Øksnes.

Hun deler nå rom med en annen. Hun er plassert innerst bak et forheng. Det er så vidt plass til seng, nattbord og en stol, resten av tingene hennes har familien måtte kjøre bort. Hun har ikke vindu, og ingen privatliv. Hun er blitt både rastløs og aggressiv de siste ukene.

Barna hennes blir oppringt og spurt om de kan roe henne over telefon. Det går selvsagt ikke, og de sitter igjen fortvilet og forbanna. Det er ikke mye vi har hørt politikerne snakke om de eldre i valgkampen, noe de burde.

Denne behandlingen er nedverdigende og umenneskelig. Kommunen kan godt si at dette er midlertidig, men min mormor er 99 år gammel, og da er ikke to år midlertidig. Dette er stedet hun kommer til å dø, bak et forheng og uten privatliv.

Det bringer meg tilbake til starten. I fengsel hadde hun fått sitt eget rom, jevnlig tilsyn og ordentlig mat. Jeg mener ikke at de innsatte skal ha det dårlig. Dette handler ikke om å sammenlikne to grupper i så måte. Det handler imidlertid om at alle mennesker skal behandles med verdighet, at kommunen må lære seg å planlegge og at alle individer skal få dekket sine behov.

At mormor måtte ha delt rom med noen, kunne vi ha levd med, så lenge rommet var stort nok til å ivareta begges behov. Den andre damen har nemlig relativt god plass og vinduer. Familien har klaget til forvaltningen, men uten å nå frem. Pleierne er selvsagt fortvilet. De ser hvor vanskelig dette er.

Så takk til Bergen kommune som igjen klarer å kaste ut milliarder av kroner på alt mulig, men som ikke kan planlegge noe så enkelt som antall plasser man trenger for å ivareta eldre når et sykehjem skal rehabiliteres. Hvis de ikke kan planlegge noe så enkelt, forstår jeg godt at de bommer i andre saker.

Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet i Bergen kommune, svarer:

Vi står foran flere vanskelige valg ved utbedring av eldre sykehjemsbygg, og dessverre opplever enkelte ekstra belastning under nødvendige ombygginger. Vi arbeider for at denne belastningen blir minst mulig, men det er ikke alltid like lett å gjøre dette.

Personen som omtales i innlegget, samt andre som deler rom, vil bli prioritert for enerom når det er ledig. Samtidig gjøres det en nødvendig faglig vurdering på hva som er det rette for de beboerne.

I mangel på enerom har institusjonen lagt til rette for at alle med dobbeltrom får benytte egnede stuer for å treffe sine kjære. Dette er selvsagt ikke optimalt, og byrådet har en klar målsetting og plan for å utfase dobbeltrom.

Det er ikke alltid like lett å finne gode erstatningslokaler når vi pusser opp og bygger nytt. Til tross for omfattende planlegging og søk, ble den beste løsningen for beboerne ved Metodisthjemmet å ta i bruk Storetveit sykehjem. Alternativet var å bli boende på Metodisthjemmet under oppussing, og det ville vært mer belastende for beboerne.

En ting er sikkert, det blir mye bedre når alt står klart, og ombyggingen er ferdig. Det er viktig å huske på at flyttingen av beboere på Metodisthjemmet er midlertidig, samtidig som det arbeides kontinuerlig med å imøtekomme brukernes ønsker og behov så langt det lar seg gjøre.

Jeg har stor forståelse for at dette er krevende, men vi må samtidig erkjenne at det er nødvendig med enkelte midlertidige løsninger frem til oppusset bygg står klart.