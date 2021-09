For et fantastisk lærerløft vi har hatt!

Få ting provoserer meg mer enn grunnløse påstander om det yrket jeg drømmer om.

Norge er trolig verdens eneste land der man blir frustrert av å få gratis videre- og etterutdanning slengt etter seg, mener Johannes Banggren i Høyres Studentforening.

Johannes Banggren Leder, Høyres Studenterforening i Bergen

Det er ikke lenger nok å bruke en polariserende retorikk for å undergrave det faktumet av at norsk skole har blitt bedre de siste åtte årene. Lærer Eirik Strømme Spjeld frykter også at norske lærere forsvinner ut av skolen på et samlebånd. Er dette riktig?

For det første: Har læreryrket blitt mindre attraktivt? Skal vi se på tallene, så har de rekordhøye søkertallene fra 2015, 2018 og 2019 gjort at lærerstudiet samlet sett har vært attraktivt de siste åtte årene. De lavere søkertallene fra 2021 må studeres med argusøyne. De kan ha flere årsaker, deriblant koronakrisen og den utfordrende situasjonen lærere har stått i.

For det andre: Forsvinner lærere ut av skolen på samlebånd? Nei, absolutt ikke. La oss se på tallene igjen. Fra 2015 har antall barnehagelærere økt med rundt 4500, antall grunnskolelærere har økt med rundt 5500 og antall lærere i videregående ligger stabilt, med en økning. I tillegg har flere lærere også fått flere heltidsstillinger de siste årene.

Som lektorstudent er det få ting som provoserer meg mer enn grunnløse påstander om det yrket jeg drømmer om. Etter flere år med et betydelig lærerløft er man fremdeles ikke fornøyd. Snarere tvert imot! Norge må være eneste land i verden der man blir frustrert av å få gratis videre- og etterutdanning slengt etter seg.

Det finnes lærere, med sterk støtte fra blant andre Utdanningsforbundet, som ser på gratis etter- og videreutdanning som et slags hån mot deres kompetanse. Vi har sagt det før og sier det gjerne igjen: Det har aldri vært poenget.

I lektorstudiet lærer jeg om det å være en re-lærer. Det vil si at selv om man er dyktig på et felt, kan man alltid bli bedre. Læreryrket er ikke unnlatt dette.

Nå får vi en regjering som ser ut til å ville satse på kvantitet foran kvalitet. Høyre vil fremdeles kjempe for at det går an å ha to tanker i hodet samtidig.

Den nye regjeringen skal nå få sjansen til vise frem sine løsninger. Som et opposisjonsparti lover vi å uansett kjempe for verdens beste skole, med gode, kvalifiserte lærere.