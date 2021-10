Ikke glem oppdrettslaksen

Villaksen er nesten rødlistet. Minst like trist er livet til laksen vi holder som husdyr, men hvor er viljen til å hjelpe den?

Dyrevernalliansen etterlyser et større engasjement for laksen som lever i norske oppdrettsmerder.

Live Kleveland Kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen

Nylig lanserte Klima- og miljødepartementet sin nye handlingsplan for å redde villaksen. Det mest konkrete tiltaket handler om å begrense spredning av lakselus fra norske oppdrettsanlegg til villaksen.

Lakselus har vært et stort problem i oppdrettsindustrien i lang tid. Med enorme mengder fisk, tett i tett i merder, blir risikoen stor for at sykdommer og parasitter spres med høy hastighet. Norske oppdrettsmerder er i praksis et luseparadis, og dette har myndighetene nå forstått.

Men fremfor å adressere de underliggende årsakene til næringens luseproblem, har hovedvekten blitt lagt på å presse oppdrettsselskapene til å avluse fisken med stadig høyere intensitet.

Fisken utsettes derfor for stadig flere smertefulle og stressende avlusningsbehandlinger, og flere titalls millioner av «rensefisk» settes inn hvert år for å dø en langsom død i norske merder.

«Dyrevernalliansen har lenge tatt til orde for at dyrevelferd må inntas i oppdrettsnæringens trafikklyssystem», skriver Live Kleveland.

Dagens lusegrenser har allerede bidratt til økt resistens mot avlusningsmetoder og økt bruk av termisk avlusning – hvor laksen pumpes inn i et varmt vannbad. For laksen, som er skapt til å leve i kaldt vann, oppleves dette svært ubehagelig og stressende.

Det er flere år siden Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet dokumenterte at bruk av varmtvann over 28 grader for å fjerne lus gir tydelig panikk- og smerteatferd hos fisken. Likevel øker bruken av denne behandlingsmetoden i oppdrettsnæringen, med myndighetenes velsignelse.

Dyrevernalliansen har lenge tatt til orde for at dyrevelferd må inntas i oppdrettsnæringens trafikklyssystem. Da vil selskapene med høy dødelighet og mye sykdom gis pålegg om å redusere antall fisk i sine merder.

Oppdrettsnæringen sliter med å bli kvitt problemet med lakselus, tross bruk av stadig nye metoder.

Den avtroppende regjeringen har gjort lite for å bedre velferden til oppdrettsfisken. I den nye havbruksstrategien legges det opp til en femdobling av produksjonen innen 2050. En høyere tetthet av oppdrettsanlegg vil øke spredning av lakselus og andre fiskesykdommer ytterligere. Dersom denne veksten får skje under dagens reguleringsregime, ser fremtiden mørk ut, for både oppdrettslaks og villaks.

Regjeringens handlingsplan skisserer også et mulig forbud mot utslipp av lus innen 2030. Dette vil i praksis pålegge næringen å gå over til lukket teknologi som vil føre til en drastisk økning i tetthet av fisk. Dyrevernalliansen er glad for miljøministerens engasjement for villaksen. Samtidig etterlyser vi et større engasjement for husdyret laksen som lever i norske oppdrettsmerder.

Det hersker ingen tvil om at luseproblematikken må løses, både av hensyn til villaksen og laksen i merdene. Men dette må gjøres samtidig som velferden til oppdrettslaksen ivaretas og forbedres, for eksempel gjennom å redusere antall laks i merden.