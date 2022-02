Det er ingen skam å vente, Elon!

Neste gang Elon Musk og SpaceX vil sende opp satellitter, bør de kanskje ta en telefon til Bergen først.

Starlink-satellittene brukes til å gi internett-tilgang over mesteparten av jordkloden. Her passerer en av satellittene over Kansas i mai 2021.

Arve Aksnes PhD i romfysikk og rådgiver ved Birkelandsenteret for romforskning

Nylig opplevde SpaceX å miste 40 av de 49 små Starlink-satellittene som selskapet hadde sendt opp med sin Falcon 9-rakett. Satellittene nådde aldri den planlagte og stabile banen de var ment for, og endte derfor opp med å bli brent opp i møtet med jordens atmosfære idet de falt tilbake mot jorden. Ifølge en artikkel i amerikanske CNBC estimeres det økonomiske tapet til 50 millioner dollar.

Man skulle tro at et selskap som har sendt Elon Musk sin egen Tesla Roadster ut i verdensrommet, burde klare å håndtere noen små satellitter. Men som vi alle vet, er ikke været noe man spøker med. Fjellvettregel åtte lærer oss at «det er ingen skam å snu». Eller som i dette tilfellet: Det er ingen skam å vente.

Gjennom selskapet SpaceX ønsker Tesla-eier Elon Musk blant annet å tilby romfart for privatpersoner.

For idet SpaceX sine Starlink-satellitter var på vei til sine planlagte destinasjoner, ble jorden rammet av en liten solstorm. Denne bidro til økt tetthet i den øvre atmosfæren. Dermed ble satellittene bremset opp mer enn forventet. Her burde nok SpaceX ha ventet på bedre romvær før de skjøt opp satellittene.

Arve Aksnes er rådgiver ved Birkelandsenteret for romforskning ved Universitetet i Bergen.

Vår nærmeste stjerne, solen, er grunnlaget for alt liv her på jorden, ved at den hele tiden sender ut elektromagnetisk stråling. Blant annet synlig lys og ultrafiolett stråling (UV). Denne strålingen bruker kun litt over åtte minutter på sin ferd fra solen til jorden.

I tillegg sender også solen ut elektrisk ladde partikler (elektroner, protoner og positive ioner) som vi kaller for solvinden. Disse bruker langt mer tid enn åtte minutter på sin ferd mot jorden, vanlig reisetid er på rundt tre til fem dager!

Men noen ganger kan dette gå mye raskere, blant annet når det skjer utbrudd på solen. Da kan solvindgassen slynges ut med mye høyere hastighet enn vanlig, og nå jorden på en til to dager.

Et slikt utbrudd omtales gjerne som en «solstorm», og det påfølgende møtet med jorden kan i verste fall påvirke og skade vårt teknologiske samfunn. Eksempelvis gjennom å varme opp atmosfæren sånn at den stiger til værs og bremser farten til Starlink-satellitter nok til at de går tapt.

I dagens moderne og teknologiske samfunn er vi sårbare når været herjer i vårt nære verdensrom, og værmeldinger for rommet vil bli stadig viktigere i årene som kommer. Dette understreker viktigheten av forskningen på samspillet mellom solen og jorden.

Et av de viktigste forskningsmiljøene i så måte er Birkelandsenteret for romforskning ved Universitetet i Bergen. Dette forskningssenteret har de siste ti årene levert en rekke banebrytende bidrag til vår forståelse av hvordan solen og jorden vekselvirker med hverandre.

Et internasjonalt ekspertpanel konkluderte også i 2017 med at romforskningen i Bergen er «of the highest caliber with an outstanding international reputation». Så neste gang Elon Musk og SpaceX vil sende opp satellitter, bør de kanskje ta en telefon til Bergen først?

Helt til slutt: En solstorm gjør ikke bare skade. Den bidrar også til å lyse opp himmelen med vakkert nordlys, noe vi har fått sett mye av i Bergen de siste årene. For det var mange nordlys-overskrifter i BT i løpet av 2021: i mars, september, oktober og desember. Vi håper det blir minst like mange overskrifter i 2022!